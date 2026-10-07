Erdoğan taklidiyle meşhur olan isim bu sefer de transferleri ti'ye aldı! "Boşuna seçime giriyoruz"

Cumhurbaşkanı taklitleriyle tanınan Muhammed Nur Nahya, yayınladığı yeni mizah videosuyla yine dikkatleri üzerine çekti. Son dönemde siyaset gündeminden düşmeyen parti transferleri ve belediye başkanlarının rozet takma süreçlerini konu alan video sosyal medyada gündem oldu.

İLLERE TELEFON YAĞMURU VE İLGİNÇ KAMPANYALAR

Videoda bir masa başında telefon görüşmeleri gerçekleştiren karakter, farklı illerdeki belediyeler ve siyasi isimlerle transfer pazarlığına oturuyor.

Görüşmeler sırasında illere "dokunulmazlık", "bakanlık desteği" ve çeşitli ayrıcalıklar vaat edilirken; halihazırda kendi bünyelerinde bulunan illere ise esprili bir dille istifa edip tekrardan partiye geçmeleri tavsiye ediliyor

MÜŞTERİ HİZMETLERİ BENZETMESİ GÜLDÜRDÜ

MHP, CHP ve bağımsız adayların süreçlerine atıfta bulunulan skeçte, parti transferi süreçlerinin tıpkı bir GSM operatörü veya abonelik yenileme kampanyası gibi pazarlanması mizahi bir dille ele alınıyor. Danışmanın "Taahhüdünüzün bitmesine 3 yıl kalmış, yetkiliye aktarıyorum" diyerek görüşmeleri yönlendirmesi izleyenleri güldürdü.

"BİZ BOŞUNA SEÇİME GİRİYORUZ"

Görüşmelerin ardından durum değerlendirmesi yapan karakter, siyasi tablonun geldiği noktayı özetleyerek "Biz boşuna seçime giriyoruz, baksana hepsi sıkıştığında bize geliyor" ifadelerini kullanıyor. Video, Ankara için de bir görüşme yapılması fikriyle son buluyor.