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Halk TV Türkiye Erdoğan Patrik ile ruhban okulunu görüştü: Tom Barrack tarih vermişti

Erdoğan Patrik ile ruhban okulunu görüştü: Tom Barrack tarih vermişti

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde, 1971’de kapatılan Heybeliada Ruhban Okulu’nun yeniden açılması ihtimalini ele aldı.

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Erdoğan Patrik ile ruhban okulunu görüştü: Tom Barrack tarih vermişti

İstanbul merkezli, Ortodoks Hristiyanların ruhani lideri Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Patrikhane’den yapılan açıklamaya göre, Bartholomeos ve üst düzey yardımcıları görüşmeler için başkente gitti.

HEYBELİADA RUHBAN OKULU’NUN YENİDEN AÇILMASI GÜNDEMDE

Açıklamada, görüşmenin Türk eğitim yetkilileri ile Patrikhane arasında devam eden diyalog çerçevesinde Heybeliada Ruhban Okulu’nun yeniden açılması ihtimaline odaklandığı belirtildi. Bartholomeos ve Erdoğan’ın görüşmesinin “samimi bir atmosferde” gerçekleştiği ifade edildi.

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NE OLMUŞTU?

Fener Rum Patriği Bartholomeos, geçtiğimiz günlerde Hürriyet Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla yeniden açılışını birlikte gerçekleştirmek arzusundayız” ifadesini kullanmıştı. Bartholomeos, mayıs ayında Atina’ya düzenlediği ziyarette okulun eylül ayında açılacağını duyurmuş, bu açıklama Türkiye’de tepkiyle karşılanmıştı. ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ise Kasım 2025’te yaptığı açıklamada ruhban okulunun Eylül 2026’da açılacağını söylemişti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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