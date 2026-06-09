Erdoğan partisinden rahatsız! AKP'nin arınma kampı belli oldu

AKP’nin 2018'den bu yana geleneksel hale gelen Kızılcahamam'daki istişare kampı bu yıl yer değiştirdi. Erdoğan ile parti kurmaylarını bir araya getirecek olan kritik toplantı, bu yıl 26-28 Haziran tarihlerinde Sakarya’nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirilecek.

Kampta yapılacak toplantıda ekonomi, yeni anayasa ve açılım süreci gibi sıcak başlıklar masaya yatırılırken parti içi bir iç hesaplaşma ve yenilenmeye de sahne olacak.

ERDOĞAN PARTİSİNDEN RAHATSIZ!

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın kulis haberine göre, Erdoğan son dönemde parti yönetiminin ortaya koyduğu performanstan ve teşkilatlarda baş gösteren rehavetten ciddi biçimde rahatsızlık duyuyor.

Özellikle sahadan gelen raporlar ve kamuoyu araştırmalarındaki düşüş trendi üzerine Erdoğan'ın yakın çevresine, parti kurmayları için “kibirlendiler, çalışmıyorlar” şeklinde sert eleştirilerde bulunduğu öne sürülüyor.

AKP'NİN ARINMA KAMPI BELLİ OLDU

Erdoğan’ın Sapanca'daki değerlendirmelerin ardından Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) geniş çaplı bir revizyona giderek kadroları büyük ölçüde yenileyeceği, kampın bu yönüyle bir "arınma" ve uyarı niteliği taşıyacağı konuşuluyor.

Kulislerde, değişimin sadece MYK ile sınırlı kalmayabileceği, yerel seçimlerin ardından başlayan “yenilenme” sürecinin ikinci aşaması olarak olağanüstü kongre seçeneğinin de masada tutulduğu konuşuluyor.

ERKEN SEÇİM DE KONUŞULACAK

Sapanca kampında iç yapılanmanın yanı sıra muhalefetin sıklıkla dile getirdiği erken seçim tartışmaları da gündem başlıkları arasında yer alacak. AKP kaynakları, parti yönetiminin kamuoyuna karşı "seçimler zamanında yapılacak" söylemini titizlikle koruyacağını belirtiyor.

Buna karşın, arka planda siyasi ve ekonomik gelişmeler doğrultusunda olası bir erken seçim senaryosunun çalışıldığı ve bu planlamaların 2027 sonbaharına, özellikle de Kasım 2027 dönemine yönelik projeksiyonlar üzerinden ele alınacağı ifade ediliyor.

İktidarın son halini şekillendirmesi beklenen kampta, Erdoğan'ın vereceği mesajlar merakla bekleniyor.