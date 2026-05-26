Erdoğan kapatıp açmıştı: YÖK Başkanı'ndan Bilgi Üniversitesi açıklaması

YÖK Başkanı Erol Özvar, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tek imzayla kapatmasına gelen tepkilerin ardından yeniden açtığı Bilgi Üniversitesi'ne ilişkin açıklama yaptı. Özvar, okulda eğitimin kesintisiz süreceğini belirtti.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tek imzayla kapattıktan sonra öğrencilerin tepkisiyle yeniden açtığı üniversitede eğitimin kesintisiz süreceğini belirten Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

"Yükseköğretim Kurulu olarak süreci ilk andan itibaren yakından ve büyük bir hassasiyetle takip ediyoruz. Gençlerimizin eğitim hakkının korunması konusunda hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde gerekli tüm adımlar atılmıştır."

"SINAV TAKVİMİNDE DEĞİŞİKLİK YOK"

Final takvimine ilişkin de açıklama yapan Özvar, "Üniversite yönetiminden alınan bilgiye göre akademik takvimde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir; buna göre, final sınavları daha önce ilan edilen program doğrultusunda uygulanacaktır." dedi.

"Üniversitemizin akademik ve idari işleyişi ile bilimsel ve sosyal etkinlikleri de planlandığı şekilde gerçekleştirilecektir. Şimdi öğrencilerimizden ricam yalnızca hedeflerine odaklanmaları, emek verdikleri derslerine, sınavlarına ve hayallerine yoğunlaşmalarıdır." ifadelerini kullanan YÖK Başkanı Erol Özvar, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Bizler, huzurlu ve güvenli bir akademik ortamda eğitimin devam edebilmesi için süreci büyük bir dikkat ve sorumlulukla takip etmeyi sürdüreceğiz. Bu vesileyle öğrencilerimizin, akademik ve idari personelimizin ve aziz milletimizin Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor; sağlık, huzur ve mutluluk içinde nice bayramlar diliyorum."

