Erdoğan işareti vermişti! AKP'nin büyük seçim hazırlığı belli oldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Rize’nin Güneysu ilçesinde yaptığı 'yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza olan inancımı yeniliyorum' açıklamasının ardından AKP’nin seçim hazırlıkları kapsamında il teşkilatlarında kapsamlı bir değişime hazırlandığı öne sürüldü. Parti kulislerine göre il başkanlıklarının yarısından fazlasında değişiklik yapılması gündemde.

Cumhuriyet’ten Merve Kılıç’ın haberine göre AKP, seçim çalışmalarını yürütecek kadroları oluşturmak amacıyla il teşkilatlarını yeniden yapılandırmaya hazırlanıyor. Kulislerde, il başkanlıklarının yarısından fazlasında değişiklik yapılabileceği belirtilirken, yeni dönemde sahada aktif, kentinde tanınan ve seçmenle doğrudan ilişki kurabilen isimlerin öne çıkarılacağı ifade ediliyor.

SAHADA KARŞILIĞI OLAN İSİMLER ARANIYOR

Parti kulislerinde yeni il başkanları belirlenirken yalnızca parti içindeki görev geçmişinin değil, adayların kentteki tanınırlığının ve yerel sorunlara hakimiyetinin de dikkate alınacağı konuşuluyor. Örgütü sahaya çıkarabilecek ve seçim çalışmalarını koordine edebilecek isimlerin tercih edilmesi bekleniyor.

SOSYAL MEDYAYA AĞIRLIK VEREN DEĞİŞECEK

Faaliyetlerini ağırlıklı olarak sosyal medya üzerinden yürüten bazı il başkanlarıyla ise yolların ayrılabileceği öne sürülüyor. Değişikliklerin ardından yeni il başkanlarının kendi yönetimlerini oluşturması ve seçim dönemine yönelik saha çalışmalarını planlaması bekleniyor.

ERDOĞAN RİZE'DE SEÇİM MESAJI VERMİŞTİ

Erdoğan, 10 Eylül’de memleketi Rize’nin Güneysu ilçesinde vatandaşlara hitap etmiş ve yaklaşan seçimlere ilişkin dikkat çeken bir mesaj vermişti.

Erdoğan, konuşmasında, "Sizlerden bu konuda her zaman bugüne kadar olduğu gibi aynı birlikteliği, aynı beraberliği, aynı gayreti bekliyoruz. Bu birlik ve beraberlik içerisinde önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum" ifadelerini kullanmıştı.