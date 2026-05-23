Erdoğan döneminde büyüyen gençlerin iktidarı sarsacak anket sonuçları çıktı

MAK Danışmanlık ve Araştırma şirketinin “2026 Gençlik Araştırması” sonuçları "mutlak butlan" kararının çıktığı saatlerde yayımlandı. Gazeteci Ertuğrul Özkök, AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından sonra doğan ve "dindar nesil" projesi kapsamında büyüyen 16 milyon gencin fotoğrafını çeken anketin sonuçlarını paylaştı.

ERDOĞAN DÖNEMİNDE BÜYÜYEN GENÇLERİN İKTİDARI SARSACAK ANKET SONUÇLARI ÇIKTI

Özkök'ün T24'teki yazısında aktardığı 18-29 yaş grubundaki 8 bin genç üzerinde yapılan araştırmaya göre, 24 yıllık "dini endoktrinasyon" sürecine rağmen kendini öncelikli olarak "dindar" olarak tanımlayan gençlerin oranı yüzde 12,2’de kaldı.

Bu oran, toplam 16 milyon genç içinde sadece 2 milyona denk gelirken Özkök, eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın "Cuma namazına giden genç sayısı 1 milyon" açıklamasını hatırlatarak, dindar olduğunu söyleyen gençlerin dahi yaklaşık yarısının cuma namazına gitmediğini, dinin bu nesil için birincil kimlik olmadığını belirtti.

Buna karşın, kendini "Atatürkçü" olarak tanımlayan gençlerin sayısı 4,5 milyona (yüzde 27,5) ulaşırken, yüzde 29’luk en büyük kesim ise "birden fazla kimlik" taşıdığını ifade etti.

GENÇLERİN YÜZDE 64’Ü TÜRKİYE’Yİ TERK ETMEK İSTİYOR

Araştırmanın en dikkat çekici ve "vahim" olarak nitelendirilen sonucu ise göç eğilimi oldu. Katılımcıların yüzde 64’ü, yani yaklaşık 10 milyon genç, başka bir ülke vatandaşlığı verilmesi durumunda Türkiye’yi terk edeceğini söyledi.

Gitmek istenilen yerler sorulduğunda ise yüzde 97 gibi ezici bir çoğunluk Avrupa, ABD, Kanada veya İskandinav ülkeleri gibi "demokrasinin bulunduğu Batılı ülkeleri" tercih etti.

Bilal Erdoğan’ın "medeniyet nöbetini devralabilir" dediği İslam ülkelerine yerleşmek isteyenlerin oranı yüzde 0,4, Rusya ve Çin gibi ülkelere gitmek isteyenlerin toplamı ise yüzde 0,9’da kaldı.

EĞİTİM, ADALET VE LİYAKAT SİSTEMİNE İNANÇ SARSILDI

Gençliğin Türkiye’deki ifade özgürlüğü ve iş gücü piyasasına dair bakışı, 24 yıllık politikaların sonuçlarını da gözler önüne serdi.

Katılımcıların yüzde 74,7’si Türkiye’de işe girebilmek için liyakat yerine "kayırmacılık ve torpilin" etkili olduğunu söyledi. Ülkede kendisini özgürce ifade edebildiğini düşünenlerin oranı yüzde 29’da kalırken, yüzde 43,8’lik kesim ise kesinlikle özgürlük olmadığını savundu.

Ertuğrul Özkök, bu tablonun iktidarın eğitim ve diyanet politikalarının iflası anlamına geldiğini vurgulayarak, gençlerin yüzde 82’sinin sürekli veya zaman zaman umutsuzluk yaşadığına dikkat çekti.

Özkök, 21 Mayıs gününün hem butlan kararı hem de bu araştırma sonuçlarıyla birlikte AKP kurmayları tarafından yeniden okunması gerektiğini belirterek, "24 yıllık iktidardan geriye başarı hikâyesi olarak ne kaldı?" sorusunu yöneltti.