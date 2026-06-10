Erdoğan başka amiral başka söylüyor! Uçak gemisinde büyük çelişki

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Teknik Komutanı Tuğamiral Doç. Dr. Hakan Uçar, İngiltere'de düzenlenen bir savunma etkinliğinde Millî Uçak Gemisi projesinin detaylarını uluslararası katılımcılarla paylaştı. Paris merkezli Naval News'in aktardığı ve Cumhuriyet'in haberleştirdiği verilere göre Tuğamiral Uçar, geliştirme süreci 2023 yılında başlayan geminin donanmaya teslim tarihi olarak 2032 yılını açıkladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2032 hedefini ortaya koyduğu proje hakkında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan çok daha kısa bir süre vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025'in eylül ayında projeye ilişkin yaptığı resmi açıklamada takvimi şu sözlerle duyurmuştu:

"Zaman olarak 'şu zaman bitecek' diye bir ifade kullanırsak bu biraz abartılı olur. Ama herhalde 1-2 yıl içerisinde inşallah gemimizi bitireceğiz."

52 HAVA ARACI KAPASİTELİ YÜZEN ÜS

Tuğamiral Uçar'ın İngiltere'deki sunumunda, geminin takvimi dışında teknik donanımı ve fiziksel kapasitesi de yer aldı. Paylaşılan planlamaya göre; 285 metre uzunluğunda, 72 metre genişliğinde ve 60 bin ton deplasmana sahip olacak Millî Uçak Gemisi'nde 2 bin 500 personel görev yapacak. Gemi, tam 52 hava aracı taşıma kapasitesiyle faaliyet gösterecek. Güvertesinde HÜRJET'in deniz versiyonu, KIZILELMA, ANKA-3 ve Bayraktar TB3 gibi hava araçları yer alacak. Geminin kalkış ve iniş sistemlerinde ise rampalı kısa kalkış ve kancalı iniş mekanizması kullanılacak.

GEMİ İÇİNDE TAM TEŞEKKÜLLÜ HASTANE YER ALACAK

Sunumda, askeri donanımın yanı sıra geminin sağlık altyapısı da detaylandırıldı. Binlerce personelin görev yapacağı gemide geniş kapsamlı sağlık üniteleri bulunacak. Projeye göre geminin içinde iki ameliyathane, iki diş kliniği, yoğun bakım ünitesi, yanık tedavi merkezi, radyoloji birimleri, izolasyon odası, 30 yataklı servis, laboratuvar ve eczane yer alacak.