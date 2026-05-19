Erdoğan AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile görüştü

AKP'lı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, görüşmede Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındığı aktarıldı.

Erdoğan'ın görüşmede, Türkiye’nin bölgedeki çatışma sürecinde ateşkesin korunması ve barışın sağlanması için gayret gösterdiğini, Hürmüz’ün bir an önce açılması gerektiğini ifade ettiği öğrenildi.

Erdoğan von der Leyen'e, İsrail’in bölgemizde çatışmaların devamını arzuladığını, korsanlık dahil uluslararası hukuk ihlallerine devam ettiğini, İsrail’e yönelik uluslararası baskıların artırılmasının elzem olduğunu belirtti.

"AB'NİN GÜVENLİK STRATEJİLERİNDE TÜRKİYE DE YER ALMALI"

Erdoğan, ekonomik entegrasyonun pekiştirilmesi için gündemimizdeki meselelerin çözümüne odaklanılan görüşmede, bölgemizde yaşanan gerilimlerin Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu, özellikle Avrupa’nın güvenlik stratejileriyle ilgili girişimlerinde Türkiye’nin yer almasının fayda sağlayacağını, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi gerektiğini, her alanda iş birliğini geliştirmenin önemli olduğunu ifade ettiği öğrenildi.

