Erdal Beşikçioğlu'nun tutuklanmasına YENİ Parti'den ilk tepki

Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı.

Beşikçioğlu'nun tutuklanmasına YENİ Parti Grup Başkanvekili Murat Emir sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

YENİ PARTİ'DEN BEŞİKÇİOĞLU'NUN TUTUKLANMASINA TEPKİ

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu hakkında verilen tutuklama kararını hukuki gerekçelerden uzak bir "peşin cezalandırma" olarak nitelendiren CHP'li Murat Emir, tutuksuz yargılama esasının ihlal edildiğini savundu.

"Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve çalışma arkadaşları hakkında verilen tutuklama kararı, tutuksuz yargılama esasının bir kez daha göz ardı edildiğini gösterdi. Sabit ikametgahı bulunan ve yürüttüğü kamu görevi gereği yeri belli olan seçilmiş bir belediye başkanının tutuklanması, peşin bir cezalandırmadır. Oysa tutuklama, yalnızca son çare olarak başvurulması gereken istisnai bir tedbirdir. Yargı süreçlerinin siyasi tartışmalardan uzak, masumiyet karinesine ve adil yargılanma hakkına riayet edilerek yürütülmesi hukuk devletinin en temel şartıdır. Süreci yakından takip etmeye devam ediyoruz."