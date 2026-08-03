Erdal Beşikçioğlu'nun cezaevi adresi belli oldu

Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı.

Gazeteci İsmail Arı'nın paylaştığı bilgilere göre, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in Kırşehir, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın Tekirdağ'daki cezaevine gönderilmesinden sonra Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da Konya Cezaevi'ne gönderildiği açıklandı.

NE OLMUŞTU?

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 55 kişiden 44'ü, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Mahkeme, sevk edilen kişilerden aralarında Belediye Başkanı Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40'ının tutuklanmasına hükmetti.

40 KİŞİ TUTUKLANDI

Tutuklanmaya sevk edilenler arasında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, belediye başkan yardımcıları Mutluluk Çerimoğlu, Taylan Özgüven ve İhsan Bahri Beyler ile Beşikçioğlu'nun yakın koruması Hüseyin Yılmaz, Etimkent Yönetim Kurulu üyeleri ve İhale Komisyonu üyeleri de bulunuyordu. Tutuklama talebiyle sevk edilen 44 kişiden 4'ü hakkında tutuklama kararı verilmezken, gözaltındaki 10 kişi ise imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağından oluşan adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.