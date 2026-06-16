Erciyes'in tepesinde, kayalıkların arasında bitiyor: Koparan 700 bin TL ceza ödüyor

Kayseri'de Erciyes Dağı eteklerinde yetişen ve halk arasında "ayı gülü" olarak bilinen Erciyes şakayığı (Paeonia Turcica) bu yıl ilk kez haziran ayında çiçek açtı.

Her yıl mayısın ortasında açan endemik tür, bu sezon yoğun kar yağışları nedeniyle yaklaşık bir ay gecikti. Kayalıklar arasında doğa yürüyüşüne çıkanların ilgisini çeken çiçeği koparanlara 699 bin 254 lira ceza uygulanıyor.

İncesu ilçesine bağlı Kızılören Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Kılınçer şakayık hakkında şunları söyledi:

"Normalde mayıs ayında açardı. Bu sene yağışlar fazla olduğu için haziranda açtı. Erciyes Dağı eteklerinde kayalıklar arasında açıyor. Çiçek açması kısa sürer. Sonra hemen dökülür. Bu yıl ilk defa geç açtı. Yağışların etkisi oldu. Buraya gelen vatandaşlarımız bu çiçeği koparmasın, bu endemik bir tür. Cezası da var."

ÇİÇEĞE YATMASI 4 YIL ALIYOR

Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kahraman Gürcan, dağdaki şakayık popülasyonunun insan baskısı ve hayvan otlatmaları nedeniyle azaldığını belirtti. Türün büyük kayalık alanlara sıkıştığına dikkat çeken Gürcan, bu alanların insanların ve hayvanların giremediği doğal koruma bölgeleri oluşturduğunu vurguladı.

Gürcan, çoğaltmanın güçlüğünü de anlattı:

"Tohumunun kurutulmadan ağustos ayında toprağa ekilmesi durumda tohumlar başarılı olarak çimlenebilir. Şakayığın çiçeğe yatması 3-4 yıl alır. İlk 2-3 yıl bitki büyümesini sürdürür; bitkilerin bir kısmı 3'üncü yılda çiçek açarken, çoğunluğu 4'üncü yılda çiçek verir.

Daha sonraki yıllarda ise bitkiler her yıl çiçek açmaktadır. Uzun ömürlü bir bitki olan şakayık tam geliştiğinde 15-20 adet çiçek verir. Soğuklara oldukça dayanıklıdır. Bahçenize bir defa şakayık dikerseniz, onlarca yıl ilkbaharda çiçeklendiğini görürsünüz."

KENTİN YEŞİL ALANLARINA DİKİLMELİ

Prof. Dr. Gürcan, şakayığın Kayseri'deki refüj ve rekreasyon alanlarına da kazandırılması gerektiğini savundu. Laleden farklı olarak her yıl sökülüp dikilmesi gerekmeyen türün, park bahçeciliği açısından yönetiminin de kolay olduğunu belirtti. Bu sayede endemik bitkinin hem koruma altına alınacağını hem de herkesin beğenisine sunulacağını ekledi.

(DHA)