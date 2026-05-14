Erciş'te sağanak köprüyü yıktı! Öğrenciler okula gidemiyor

Van’ın Erciş ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Hasanabdal Mahallesi'nde debisi yükselen dere, hem ulaşımı aksattı hem de öğrencileri mağdur etti.

TAŞKIN AHŞAP KÖPRÜYÜ YIKTI

Erciş ilçe merkezine 25 kilometre mesafede bulunan Hasanabdal Mahallesi’nde sağanak yağış sonrası Hasanabdal Deresi taştı. Suyun şiddetine dayanamayan ve köylüler tarafından yapılan ahşap köprü, suların yükselmesiyle birlikte tamamen yıkılarak kullanılamaz hale geldi.

BAZI ÖĞRENCİLER OKULA GİDEMEDİ

Köprünün yıkılması, mahalledeki öğrencilerin eğitimini doğrudan etkiledi. Bazı öğrenciler yükselen su seviyesi nedeniyle karşıya geçemeyip okula gidemezken, bazıları ise eğitimlerine devam edebilmek için yaklaşık 2 kilometrelik yolu yürümek zorunda kaldı.

Mahallede ana yoldaki köprünün de taşkın nedeniyle tıkandığı, Erciş Belediyesi’ne bağlı ekiplerin iş makineleriyle yaklaşık 1 saat süren çalışmayla yolu yeniden ulaşıma açtığı belirtildi.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN ÇOĞU OKULA GİDEMİYOR, GİDENLER İSE YAKLAŞIK 2 KİLOMETRE YÜRÜMEK ZORUNDA KALIYOR"

Mahalle muhtarı 58 yaşındaki Fevzi Köykaç , çocukların mağduriyetinin bir an önce giderilmesini isteyerek şu ifadeleri kullandı:

Mahallemizde etkili olan sağanaklar nedeniyle ahşap köprü yıkıldı. Öğrencilerimizin tamamı bu köprüyü kullanarak karşıya geçiyordu. Köprü yıkılınca öğrencilerimizin çoğu okula gidemiyor, gidenler ise yaklaşık 2 kilometre yürümek zorunda kalıyor. Mahallede bulunan sokak köpekleri de çocuklarımız için tehlike oluşturuyor. 5 yıl önce aynı köprüde 1 öğrencimiz suya düşerek boğuldu. Yetkililerden köprümüzün yeniden ve daha güvenli şekilde yapılmasını istiyoruz.

(DHA)