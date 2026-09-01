Bebekken anne babasını kaybedip 3,5 yaşında ailesiyle Türkiye'ye gelen Osman Ali Davutoğlu, Balıkesir'de tanıştığı yağlı güreşle er meydanlarının gözdesi oldu. 11 yaşındaki küçük pehlivanın gözü Kırkpınar başpehlivanlığında.

Tanzanya doğumlu Osman Ali Davutoğlu, henüz bebekken anne ve babasını kaybetti. Dönemin Tanzanya Büyükelçisi Ali Davutoğlu ile eşi Yeşim Meço Davutoğlu, küçük Osman'ı 3,5 yaşında ailelerine kattı. 2020 yılında Türkiye'ye dönen ailenin en küçük ferdi, kısa sürede Türk sporuna adım attı.

BALIKESİR'DE ER MEYDANINA GÖNÜL VERDİ

Futboldan yüzmeye, jimnastikten atletizme pek çok dalda yeteneklerini gösteren Osman'ın hayatındaki dönüm noktası, yaz tatili için gittikleri Balıkesir'de geldi. Er meydanının atmosferi küçük sporcuyu derinden etkiledi ve tercihini yağlı güreşten yana yaptı.

Annesi Yeşim Meço Davutoğlu'nun memleketi Burhaniye'de antrenör Sertaç Çavdar ile yaklaşık 45 gün çalışan Osman, kısa sürede kispet giyerek er meydanlarında boy göstermeye başladı. Edremit Güreş Sahası'nda ilk kez yağlanan küçük pehlivan, seyircilerin de büyük ilgisini topladı.

'ARAP MUSTAFA'NIN İZİNDE BİR ÇOCUK

Kendisi gibi Afrika kökenli olan ve 'Arap Mustafa' lakabıyla Türk güreş tarihine adını yazdıran Mustafa Yıldız'a benzetilmesi Osman'ın motivasyonunu artırdı. Son olarak Antalya'nın Korkuteli ilçesinde düzenlenen 35'inci Altın Kiraz Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde er meydanına çıkan 'Arap Osman', burada başpehlivanların da dikkatini çekti. Tecrübeli pehlivanlar genç sporculara destek vererek onunla yakından ilgilendi.

Osman Ali Davutoğlu, "Daha önceden minder güreşi yapıyordum. Babam da bana Arap Mustafa'dan bahsetti. Sonra Arap Mustafa'yı araştırmaya başladık. İnsanların beni ona benzettiğini söyledi. Böylece yağlı güreşe ilgim de başladı. İnsanların ilgisi de hoşuma gidiyor. Çok mutlu oluyorum. Benim hayatta dört idolüm var. Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa, Mustafa Kemal Atatürk, Arap Mustafa ve güreşçi Mustafa Taş. Hedefim iyi bir insan olmak ve güreşte başarılı yerlere gelmek" dedi.

'HAYATIMIZDA ALDIĞIMIZ EN DOĞRU KARAR'

Osman'la yollarının Tanzanya'da kesiştiğini anlatan Yeşim Meço Davutoğlu, "Eşim Tanzanya'da görevliyken Osman 3 yaşındaydı. Devamlı bulunduğumuz yerde Osman'ı çok sevdik. Zaman içerisinde onu ailemize katmak istedik. Osman 3,5 yaşlarındayken ailemize katıldı. Şu anda 11 yaşında. Hayatımızda aldığımız en doğru kararlardan biri olduğunu düşünüyoruz. Osman'ı çok seviyoruz. Bir de abisi var. Böylece dört kişilik bir aile olduk. Osman futbol oynadı. Yüzmede okulunda birinci oldu. Jimnastikte de okulunu birinci yaptı. Daha sonra güreşe ilgisi başladı. Yaz tatilinde de memleketim Burhaniye'ye geldiğimizde hocamızla yaklaşık 45 gün yağlı güreş çalıştı. Bu süreç Osman için çok güzel geçti. Seyirciler de Osman'ı çok seviyor. Er meydanlarında büyük ilgi görüyor. Osman da bu ilgiden mutlu ve güreşi severek yapıyor" diye konuştu.

GELİŞİMİ ANTRENÖRÜNÜ BİLE ŞAŞIRTIYOR

Balıkesir Belediyesi adına güreşen ve Osman'ın antrenörlüğünü üstlenen Sertaç Çavdar, küçük pehlivanın kendilerine nasıl ulaştığını anlattı.

Çavdar, "Osman'la hemşehriyiz. Annesi güreşe ilgisi olduğunu söyledi ve seve seve kabul ettim, ilgilenmeye başladım. Osman bu yaz bizimle çalıştı. Öncesinde Ankara'da minder güreşi antrenmanları yapıyordu. Benimle beraber yağlı güreş antrenmanlarına başladı. Daha sonra Edremit Güreş Sahası'nda Osman'a bir yağlanma yapıldı. Orada insanlar Osman'ı sevdi. Bir güreşte de ona kispet giydirip görüntülerini çektik. Halkın Osman'a ilgisi giderek arttı" dedi.

Çavdar, Osman'ın öğrenme kapasitesine de dikkat çekti.

"Akhisar'da rahmetli Arap Mustafa ustamız vardı. Osman ona benzediği ve onun gibi hareketler yaptığı için insanların ayrıca ilgisini çekti. Fakat Osman bunu sadece insanların ilgisinden dolayı yapmıyor. Kendisi de güreşi gerçekten seviyor. Bu nedenle bizimle beraber antrenmanlara ve güreşlere gelmeye başladı. Gelişimi gerçekten çok iyi. Verdiğimiz her şeyi alıyor ve öğrenmeye çok açık. Bir de yaşıtlarından ve kendi seviyesindeki rakiplerinden ziyade daha tecrübeli. Büyük pehlivanlarla bir araya geldiği için öğrenme kapasitesi ve gelişimi daha da arttı. Onları izliyor, onlarla çalışıyor ve öğrendiklerini uygulamaya gayret ediyor" diye konuştu.

(DHA)