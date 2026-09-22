Enver Altaylı'ya Kozinoğlu için yazdığı "Etkisiz hale getirilsin" mektubu sorulacak

Eski MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden açılan şüpheli ölüm soruşturması devam ediyor.

Soruşturmayı yürüten savcılık, Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski MİT mensubu ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı'nın ifadesinin alınmasını kararlaştırdı. İfade kararıyla birlikte Altaylı'nın, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e gönderdiği mektuplar ve Kozinoğlu'na ilişkin beyanları incelemeye alındı.

MEKTUPTAKİ "ETKİSİZ HALE GETİRİLMESİ SAĞLANMALIDIR" İFADESİ DOSYADA

Sabah'ta yer alan habere göre soruşturma dosyasına giren belgelerde; Enver Altaylı'nın dijital materyallerinde, FETÖ elebaşına gönderildiği tespit edilen mektuplar bulundu.

Altaylı'nın mektupta, Kozinoğlu'nun Orta Asya'daki FETÖ okullarının kapatılmasındaki rolüne yer verdiği ve MİT Müsteşarlığı ihtimaline karşı örgüt liderini uyardığı belirlendi.

Kozinoğlu'nun MİT'in başına geçmesinin örgüt açısından tehdit oluşturacağını belirten Altaylı'nın mektubunda şu ifadeler yer aldı:

"Eğer Kâşif Kozinoğlu MİT Müsteşarı olursa, bu durum Cemaat (FETÖ) için tam bir felaket olur... Başbakan nezdinde teşebbüste bulunarak, Kâşif Kozinoğlu'nun etkisiz hale getirilmesi sağlanmalıdır."

Metinde ayrıca "Kozinoğlu MİT Müsteşarı olursa bu durum örgüt için tam bir felaket olur, etkisiz hale getirilmesi sağlanmalıdır" sözleriyle Kozinoğlu'nun doğrudan hedef alındığı saptandı.

KOĞUŞ VE KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENİYOR

Kozinoğlu, söz konusu mektubun ardından tutuklanmış ve mahkemede savunma yapmasına günler kala koğuşunda hayatını kaybetmişti. Bu durum, "etkisiz hale getirme" planının uygulandığı şüphesiyle soruşturma dosyasına girdi.

Soruşturma kapsamında savcılık; cezaevi koğuş görüntülerini ve Kozinoğlu'nun fenalaştığı anlara ait kayıtları teknik incelemeye aldı.