Engin Polat'ın kuzeninin öldürülmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı

Engin Polat’ın 37 yaşındaki kuzeni Can Polat, Çeşme'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Dilan ve Engin Polat ile birlikte tatilde olan Can Polat'ın, bavulları araca yükleyip yola çıkmaya hazırlanırken silahla saldırıya uğradığı öğrenildi. O anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Alaçatı Mahallesi'nde meydana geldi. Can Polat'a kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı. Can Polat kanlar içinde yerde kalırken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polat, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Cihan Polat, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, saldırının ardından araçla bölgeden uzaklaştığı değerlendirilen şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor. (DHA)