Son dakika | Engin Altay, Gürsel Erol ve Ali Öztunç’tan ortak açıklama: CHP'ye polis çağrılmasını eleştirdiler

Kılıçdaroğlu'nun avukatı aracılığı ile emniyete yazdığı dilekçenin ardından valilik tarafından emniyete CHP Genel Merkez binasının tahliyesine yönelik talimat gitti. CHP Genel merkezi önünde polislerin ve CHP'lilerin gergin bekleyişi devam ederken CHP’li milletvekilleri Engin Altay, Gürsel Erol ve Ali Öztunç’tan ortak açıklama geldi.

Açıklamada CHP'ye polis çağrılması eleştirilirken partinin en kısa zamanda kurultaya gidilmesi gerektiği vurgulandı.

İşte yapılan ortak açıklama:

Bugün CHP Genel Merkezi önünde yaşananlar; hiçbir partilinin, hiçbir demokratın ve kamuoyunun kabul edebileceği bir tablo değildir.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ne, Ankara Emniyeti’ne yazı yazılarak polis marifetiyle girilmesi doğru değildir, olmamalıdır.

Partililerin karşı karşıya getirilmesi; parti vicdanını da kamu vicdanını da derinden yaralamaktadır.

Bu kırılmanın ve ayrışmanın daha fazla büyümemesi için yapılması gereken; en kısa zamanda kurultaya gidilmesidir.