Engelli araç ithalatında yeni dönem: Eylül ayında randevu sistemi başlıyor!

Ticaret Bakanlığı, engelli vatandaşların gümrük muafiyetli araç ithalat işlemlerini daha hızlı ve düzenli bir şekilde gerçekleştirebilmeleri adına devrim niteliğinde bir adım attı. Dijitalleşme vizyonu doğrultusunda geliştirilen yeni uygulama ile birlikte, engelli araç ithal işlemlerinde eylül ayından itibaren randevu sistemi resmen hayata geçiyor.

Peki, yeni sistem nasıl çalışacak ve engelli araç ithalatı başvuruları nereden yapılacak? İşte merak edilen tüm detaylar...

ENGELLİ ARAÇ İTHAL SİSTEMİ (EAİS) E-DEVLET’E ENTEGRE EDİLDİ

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan resmi yazılı açıklamada, engelli vatandaşların kamu hizmetlerine çok daha planlı, hızlı ve kolay bir şekilde erişebilmesi amacıyla dijital odaklı projelerin hız kesmeden devam ettiği vurgulandı.

Mevcut yasal mevzuatlar çerçevesinde, ortopedik engeli bulunan vatandaşlar gümrük vergilerinden muaf tutularak özel tertibatlı araç ithal etme hakkına sahip bulunuyor. Bu süreçte Engelli Komisyonları tarafından yürütülen değerlendirme faaliyetlerine ilişkin başvurular, artık e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılan Engelli Araç İthal Sistemi (EAİS) vasıtasıyla elektronik ortamda toplanıyor.

EYLÜL İTİBARIYLA RANDEVUSUZ İŞLEM YAPILAMAYACAK

Başvuru süreçlerinin çok daha etkin bir şekilde yönetilmesini hedefleyen bakanlık, komisyon çalışmalarını planlı hale getirmek ve vatandaşların kapılarda uzun süreler beklemesinin önüne geçmek amacıyla EAİS kapsamındaki randevu modülünü tamamladı. Geliştirilen bu yeni randevu sistemi, Eylül ayı itibarıyla tamamen kullanıma sunulmuş olacak.

Yeni dönemin başlamasıyla birlikte Engelli Komisyonu tarafından yapılacak olan tüm değerlendirmelerde, yalnızca e-Devlet platformu üzerinden alınan online randevular esas kabul edilecek.

HER ADAYA 10 DAKİKA SÜRE: BEKLEME SÜRELERİ MİNİMUMA İNİYOR

Bakanlığın yeni sistem planlamasında zaman yönetimi de dikkat çekiyor. Uygulama kapsamında her bir başvuru sahibi için 10 dakikalık bir değerlendirme süresi tahsis edildi.

Engelli vatandaşlar, e-Devlet sistemi üzerinden kendilerine en uygun gün ve saat aralığını özgürce seçerek komisyon işlemlerine zamanında katılım sağlayabilecekler. Ticaret Bakanlığı, bu sayede hem komisyon çalışmalarının aksamadan daha düzenli yürütüleceğini hem de başvuru süreçlerindeki verimliliğin en üst seviyeye çıkarılarak vatandaşların bekleme çilesinin son bulacağını belirtti.

Bakanlık, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıracak ve hizmet kalitesini artıracak bu tarz yenilikçi dijital uygulamaları kararlılıkla sürdüreceğinin altını çizdi.