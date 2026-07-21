Engeli yüzünden yardım alacağını sanmıştı: Hem hapse girdi hem para ödeyecek

Trabzon Faroz'da büyüyen, inşaat sektöründe çalışan ve amcasından öğrendikleriyle kemençe yorumculuğu yapan 27 yaşındaki, 1 metre 22 santim boyundaki Barış Gülpınar, 2023 yılında dolandırıcıların hedefi oldu.

B.A. isimli şahıs, Gülpınar'a yatalak annesi ve engelli olması nedeniyle Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden yardım alabileceğini söyledi. B.A., yardım alma bahanesiyle Gülpınar'ın mobil bankacılığını kendi telefonuna yükledi ve IBAN bilgilerini istedi.

MİLYONLUK TRANSFERLER HESABINDAN GEÇTİ

Yardım alacağını düşünen Gülpınar'ın hesabından 390 bin, 90 bin ve 680 bin liralık transferler gerçekleştirildi. Geçen ay karşısında polisi görünce şok yaşayan Gülpınar, gerçeği mahkemede öğrendi.

Dolandırıcıların Bursa'dan seçtikleri kişileri dolandırdıkları ve gelen paraların bu kişilerin hesaplarından çıkarak Gülpınar'ın hesabına aktarıldığı tespit edildi.

HEM HAPİS CEZASI HEM TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Hakim karşısına çıkan Gülpınar'ın 4 yıl 2 aylık hapis cezası onandı ve cezasını çekmek üzere Beşikdüzü Açık Cezaevine gönderildi. Gülpınar, tutukluluğu bittiğinde hesabından transfer edilen miktarları mağdurlara ödemek zorunda kalacak.

Gülpınar'ı kandıran B.A. isimli şahsın ise başka suçlardan tutuklandığı öğrenildi.

"BANA YARDIM EDİN"

Avukatı aracılığıyla Trabzon Anlık'a konuşan Barış Gülpınar, şu ifadeleri kullandı:

"Ben hata ettim kandırıldım. Sandımki bana yardım edecekler. Hapis yatmam yetmedi bir de servet ödeyeceğim. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bana yardım edin. Kimseye banka hesaplarınızı kullandırtmayın"