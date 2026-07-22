Enerji işçilerinin eyleminde sendikacılara gözaltı: Öğretmenlerden tepki

SSS Yıldızlar Holding bünyesinde maaşlarını alamayan işçilerden olan Doruk Madencilik'e bağlı Yunus Emre Termik Santrali işçilerinin holding binasına düzenlemek istediği yürüyüş polis ekiplerince engellenmişti.

Polis ekiplerinin müdahalesi esnasında DİSK/Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin ile Genel Sekreteri Emin Atsız'ın gözaltına alınmasına karşı Öğretmenler Sendikası'ndan tepki geldi.

Ankara'da bir araya gelen eğitimciler sınıf kardeşliği vurgusu yaparak gözatlılara tepki gösterdi.

Madenci Anıtı önünde bir araya gelen öğretmenlere; Türkiye Sosyalist Partisi (TSP), KESK, Öğrenci Kolektifi, Halkevleri ve Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu (BDSP) da destek verdi.

"İŞÇİLERİN EMEĞİNE ÇÖKEN YILDIZLAR SSS HOLDİNG KAYBEDECEK"

"İşçilerin emeğine çöken Yıldızlar SSS Holding kaybedecek, işçiler kazanacak" ve "Enerji işçileri yalnız değildir" yazılı pankartın ardında toplanan eylemciler; "Emekçiye değil çetelere barikat", "Baskılar bizi yıldıramaz" ve "Yaşasın sınıf dayanışması" sloganları attı.

Basın metnini Mehmet Bakşi okudu. Bakşi, şunları söyledi:

"Bizler çok iyi biliyoruz ki; coplar, kalkanlar ve biber gazları, patronların ve sermayenin çıkarlarını korumak için hak arayan emekçilerin üzerine sıkılmaktadır. Üç aydır evine ekmek götüremeyen, sağlıksız koşullarda canı pahasına çalışan işçilerin karşısına kolluk kuvvetlerini yığan akıl, bizim de haklı taleplerimizi ters kelepçeyle bastırmaya çalışan aynı akıldır. Ücretini, iş güvenliğini ve sendikal haklarını isteyen işçiler suç işlemiyor! Asıl suç, işçinin emeğini gasp edenlerin ve bu tahakkümü devletin zor aygıtlarıyla koruma altına alanların suçudur. Anayasa’nın 34. ve 51. maddelerinin, Anayasa Mahkemesi kararlarının kâğıt üzerinde kaldığını, sokakta anayasal hakların fiilen askıya alındığını 1,5 aydır bizzat yaşayarak gören bizler, hukukun sadece egemenlerin ve patronların sopası olarak kullanılmasına itiraz ediyoruz.

Emeğin haklarının işkolu ayrımı olmaksızın bir bütün olduğunu; okullarda, kampüslerde, madenlerde veya enerji santrallerinde kurulan sömürü düzeninin birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğunu biliyoruz. Bizim sokaklarda sergilediğimiz direniş ile enerji işçilerinin Ankara yolundaki yürüyüşü, aynı düzene karşı verilen ortak bir mücadelenin farklı cepheleridir. Öğrencilerimize hak, adalet, eşitlik ve demokrasi kavramlarını anlatan eğitim emekçileri olarak; kendi haklarımız için bedenimizi siper edip bedel öderken, sınıf kardeşlerimiz olan işçilerin mücadelesinin de tam merkezinde, onlarla omuz omuzayız."

"İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ DERHAL ALINMALIDIR"

Yetkililere seslenen Bakşi, talepleri şu şekilde sıraladı: