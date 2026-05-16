En mutlu günleri zehir oldu: Yiyen hastaneye kaldırıldı

Trabzon'da yeni evlenen çiftçin en mutlu günleri zehir oldu. İkram edilen tavuk pilavdan yiyen hastaneye kaldırıldı. Polis 20 vakanın tespit edildiği olayı araştırmayı sürdürüyor.

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde gerçekleştirilen bir düğün töreni, ikram edilen yemeğin ardından toplu zehirlenme şüphesiyle hastanede noktalandı. Yeşilyurt Mahallesi’ndeki merasimde sunulan tavuklu pilavdan yiyen 20 davetli, kısa süre sonra rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Yaşanan olay düğün alanında paniğe neden olurken, yetkililer gıdalardan numune alarak inceleme başlattı.

Taka Gazete'nin haberine göre, Ortahisar ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde dünya evine giren çiftin düğün yemeği, davetliler için kabusa dönüştü.

Merasimde geleneksel olarak ikram edilen tavuk ve pilav menüsünden tüketen misafirlerde; mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi gibi şikayetler baş gösterdi. Rahatsızlanan kişi sayısının hızla artması üzerine durum derhal sağlık ekiplerine bildirildi.

Olay yerine sevk edilen ambulanslar ve kendi imkanlarıyla hastaneye ulaşan vatandaşlar, düğün atmosferinin yerini korku dolu anlara bırakmasına neden oldu.

Rahatsızlık belirtileri gösteren toplam 20 kişi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak müşahede altına alındı. Hastane kaynaklarından edinilen bilgiye göre, tedavi altına alınan vatandaşların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Serum ve sıvı desteği uygulanan hastalar, kontrollerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Olayın ardından Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, düğünde ikram edilen tavuk ve pilavdan laboratuvar incelemesi yapmak üzere numuneler aldı. Kolluk kuvvetleri de olayla ilgili soruşturma başlatırken, uzmanlar sıcak havaların etkisiyle toplu organizasyonlarda sunulan tavuk ürünlerinin muhafaza koşullarına dikkat çekti.

Zehirlenmenin kesin nedeni, önümüzdeki günlerde netleşecek olan laboratuvar sonuçlarıyla belli olacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
