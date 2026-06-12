En güvenli ve en riskli ülkeler belli oldu! Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti

Dünyanın güvenlik ve istikrar düzeyini ölçen en kapsamlı araştırmalardan biri olarak kabul edilen 2026 Küresel Barış Endeksi yayımlandı. Avustralya merkezli Ekonomi ve Barış Enstitüsü (IEP) tarafından hazırlanan rapor, küresel ölçekte barış ortamının zayıflamayı sürdürdüğünü ortaya koydu. Araştırmada 163 bağımsız devlet ve bölge, toplam 23 farklı gösterge üzerinden değerlendirildi.

Rapora göre dünya genelinde çatışmaların etkisi giderek büyüyor. Araştırmacılar, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana devletler arasında bu kadar yüksek sayıda aktif çatışmanın görülmediğine dikkat çekti. Ayrıca dış çatışmalara dahil olan ülke sayısının 2008 yılından bu yana yaklaşık iki katına çıktığı belirtildi. Küresel ölçekte yaşanan bu gelişmelerin, barış seviyelerindeki düşüşün en önemli nedeni olduğu vurgulandı.

İZLANDA BİR KEZ DAHA ZİRVEDE

Endekste ülkeler; iç ve dış çatışmaların yoğunluğu, güvenlik algısı, suç oranları, komşu ülkelerle ilişkiler, askeri harcamalar, terör olaylarının etkisi ve Birleşmiş Milletler barış gücü faaliyetlerine katkı gibi çok sayıda kriter üzerinden puanlandı.

Araştırmanın sonuçlarına göre dünyanın en barışçıl ülkesi unvanını bir kez daha İzlanda aldı. İzlanda'yı Yeni Zelanda, İsviçre, Slovenya, İrlanda, Avusturya, Portekiz, Singapur, Finlandiya ve Japonya izledi. Bu ülkeler, güvenlik, siyasi istikrar ve düşük çatışma riskiyle listenin üst sıralarında yer aldı.

LİSTENİN DİĞER UCU

Listenin diğer ucunda ise çatışmaların ve güvenlik sorunlarının yoğun yaşandığı ülkeler bulunuyor. Rapora göre en düşük barış puanına sahip ülkeler sırasıyla Rusya, Sudan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Ukrayna, İsrail, Güney Sudan, Afganistan, Yemen, Suriye ve Mali olarak kayıtlara geçti.

TÜRKİYE 136'NCI OLDU

Türkiye ise 163 ülke arasında 136'ncı sırada yer aldı. Raporda Türkiye'nin geçen yıla göre iyileşme gösterdiği belirtilirken, özellikle iç çatışmalardan kaynaklanan kayıplar, terörün etkisi ve güvenlik algısındaki gelişmelerin bu yükselişte etkili olduğu ifade edildi. Buna rağmen Türkiye, sıralamada Ekvador, ABD, Venezuela ve Kenya'nın gerisinde kaldı. Kamerun, Etiyopya, Meksika, Irak, Kolombiya ve Haiti ise Türkiye'nin altında sıralandı.

Uzmanlar, küresel çapta artan savaşlar ve jeopolitik gerilimlerin önümüzdeki yıllarda da barış endeksini baskı altında tutabileceği uyarısında bulunurken, rapor dünyadaki güvenlik ortamının giderek daha kırılgan hale geldiğine işaret etti.