Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Emniyet yöntem değişikliğine gidiyor: Bakan Çiftçi açıkladı

Emniyet yöntem değişikliğine gidiyor: Bakan Çiftçi açıkladı

Emniyet çetelerle ve suçla mücadelede yöntem değişikliğine gidiyor. Bakan Çiftçi yapay zeka destekli büyük veri analizi, dijital delil inceleme ve finansal iz sürme uygulamasını açıkladı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Emniyet yöntem değişikliğine gidiyor: Bakan Çiftçi açıkladı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede yeni bir yönteme geçileceğini açıkladı. Çiftçi, çetelere ve suça erken müdahalede yapay zekâ destekli analiz, büyük veri, dijital delil inceleme ve finansal iz sürme kapasitesinin güçlendirileceğini belirtti.

EMNİYET YÖNTEM DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİYOR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Konulu Güvenlik Toplantısı'nın gerçekleştirildiğini duyurdu.

Emniyet yöntem değişikliğine gidiyor: Bakan Çiftçi açıkladı - Resim : 1

Çiftçi, toplantıda belirlenen hedeflere ilişkin yaptığı açıklamada, suç örgütlerinin henüz yapılanma aşamasındayken tespit edilmesi, insan ve finans kaynaklarının kesilmesi ve suçtan elde edilen gelirlerin hukuk çerçevesinde devletin denetimine alınması için çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Çiftç'den önemli duyuru: 81 ile 30 bin kontenjan ayrılacakİçişleri Bakanı Çiftç'den önemli duyuru: 81 ile 30 bin kontenjan ayrılacak

BAKAN ÇİFTÇİ AÇIKLADI

Riskleri önceden gören ve tehditleri ortaya çıkmadan engelleyen bir güvenlik anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

“İçişleri Bakanlığı olarak; riskleri önceden gören, tehditleri oluşmadan bertaraf eden bir güvenlik anlayışıyla hareket ediyoruz. Yapay zekâ destekli analiz, büyük veri, dijital delil inceleme ve finansal iz sürme kapasitemizi güçlendirerek hiçbir suç yapılanmasına alan bırakmayacağız.”

Emniyet yöntem değişikliğine gidiyor: Bakan Çiftçi açıkladı - Resim : 3

Çiftçi, suçun kaynağına inilerek örgütlü yapıların dağıtılacağını ve huzur ve güven ortamının korunacağını ifade etti.

Emniyet yöntem değişikliğine gidiyor: Bakan Çiftçi açıkladı - Resim : 4

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı Emniyet Suç Yapay Zeka Çete
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro