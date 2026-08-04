Emniyet yöntem değişikliğine gidiyor: Bakan Çiftçi açıkladı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede yeni bir yönteme geçileceğini açıkladı. Çiftçi, çetelere ve suça erken müdahalede yapay zekâ destekli analiz, büyük veri, dijital delil inceleme ve finansal iz sürme kapasitesinin güçlendirileceğini belirtti.

EMNİYET YÖNTEM DEĞİŞİKLİĞİNE GİDİYOR

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Konulu Güvenlik Toplantısı'nın gerçekleştirildiğini duyurdu.

Çiftçi, toplantıda belirlenen hedeflere ilişkin yaptığı açıklamada, suç örgütlerinin henüz yapılanma aşamasındayken tespit edilmesi, insan ve finans kaynaklarının kesilmesi ve suçtan elde edilen gelirlerin hukuk çerçevesinde devletin denetimine alınması için çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.

BAKAN ÇİFTÇİ AÇIKLADI

Riskleri önceden gören ve tehditleri ortaya çıkmadan engelleyen bir güvenlik anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

“İçişleri Bakanlığı olarak; riskleri önceden gören, tehditleri oluşmadan bertaraf eden bir güvenlik anlayışıyla hareket ediyoruz. Yapay zekâ destekli analiz, büyük veri, dijital delil inceleme ve finansal iz sürme kapasitemizi güçlendirerek hiçbir suç yapılanmasına alan bırakmayacağız.”

Çiftçi, suçun kaynağına inilerek örgütlü yapıların dağıtılacağını ve huzur ve güven ortamının korunacağını ifade etti.