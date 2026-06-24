Emniyet teşkilatındaki değişiklikler kabul edildi: Bakan Çiftçi'den tebrik mesajı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Emniyet Teşkilat Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu ile bazı kanunlarda yapılan düzenlemelerin hayırlı olmasını diledi.

NSosyal sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çiftçi, kabul edilen düzenlemelerin emniyet teşkilatının kurumsal kapasitesini güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.

Yeni düzenlemelerle birlikte emniyet personel yapısının güçlendirilmesi, tecrübeli personelin bilgi ve birikiminden daha etkin yararlanılması, eğitim ve teftiş kapasitesinin artırılması ile uygulamada karşılaşılan bazı sorunların giderilmesine yönelik önemli adımların hayata geçirildiğini ifade eden Çiftçi, sürece katkı sunan milletvekillerine teşekkür etti.

Bakan Çiftçi paylaşımında, "Kabul edilen düzenlemelerin emniyet mensuplarımıza ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Allah, polis teşkilatımızın gücünü, devletimizin kudretini ve milletimizin huzurunu daim eylesin. Bu süreçte destek veren Gazi Meclisimizin kıymetli milletvekillerine teşekkür ediyor, kabul edilen düzenlemelerin Emniyet mensuplarımıza ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Allah; Polis Teşkilatımızın gücünü, devletimizin kudretini ve milletimizin huzurunu daim eylesin. " ifadelerine yer verdi. (AA)