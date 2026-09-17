Emlak kralını dana deviren iğnesi ile katletmişler! Cinayeti çocukları ve eski eşi planladı

Kalp krizi geçirdiği düşünülen 44 yaşındaki emlak kralı Ramazan Arıkan’ın ölümüyle ilgili soruşturmada, oğlunun ifadesi cinayeti ortaya çıkardı. Batuhan Arıkan, babasının piknikte yiyecek ve içeceğine ‘dana deviren’ olarak bilinen maddeyi kattıklarını, ardından eve götürdükleri Arıkan’ın kalbine şırıngayla aynı maddenin enjekte edildiğini itiraf etti. Arıkan’ın eski eşi ve iki çocuğunun da aralarında bulunduğu şüpheliler tutuklandı.

Emlak kralı olarak tanınan 44 yaşındaki Ramazan Arıkan, 16 Kasım 2025’te eski eşi Sultan Seki’nin evinde kızı tarafından ölü bulundu. Kızı Hacer Sude Arıkan, ilk ifadesinde “babasının kalp krizi geçirmiş olabileceğini” söyledi. Sultan Seki ise Arıkan’ın sürekli alkol kullandığını, olay günü başucunda da bir alkol şişesi bulunduğunu ileri sürdü.

Soruşturma sırasında incelenen kamera görüntüleri ve Adli Tıp Kurumu’nun ön raporu, ölümün doğal nedenlerle gerçekleşmediği şüphesini güçlendirdi.

Adli Tıp raporunda Arıkan’ın, hayvanlar için yatıştırıcı, kas gevşetici ve sakinleştirici olarak kullanılan bir maddeyle zehirlendiği belirtildi.

DANA DEVİREN İĞNESİ İLE ÖLDÜRDÜLER...

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberin göre; halk arasında ‘dana deviren’ diye bilinen bu maddenin yüksek dozda insanlarda kalbin durmasına yol açabildiği kaydedildi. Arıkan ailesinin avukatı Soner Aslan, raporun ardından şüphelilerin tutuklanmasını istedi.

AİLESİ HAKKINDA CEZA İSTENDİ

Olay gününe ait kamera kayıtlarının Müge Anlı’nın sunduğu programda yayımlanmasının ardından Mustafa Ünal, Sultan Seki, Ertan Ede ve Batuhan Arıkan tutuklandı. Diğer üç şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Arıkan’ın eski eşi Sultan Seki (40), çocukları Hacer Sude (20) ve Batuhan Arıkan (16), Seki’nin ilişki yaşadığı TIR şoförü Mustafa Ünal (42), GATA’da temizlik görevlisi olduğunu belirten Ertan Ede, avukat Özge T. ve olaydan sonra aileye yardım ettiği öne sürülen Teslim Ç. hakkında dava açtı.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunulan iddianamede Ünal için ‘tasarlayarak kasten öldürme’, Seki için ‘tasarlayarak eski eşe karşı kasten öldürme’, Batuhan ve Hacer Sude Arıkan için ise ‘tasarlayarak üstsoya karşı kasten öldürme’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

PLANI TIR'DA YAPTILAR

Üç çocuk babası Ramazan Arıkan ile Sultan Seki, 2023’te boşandı. İddianameye göre Arıkan, boşanmanın ardından eski eşi ve çocuklarıyla görüşmeyi sürdürdü. Seki ise akrabası da olan Mustafa Ünal ile ilişki yaşamaya başladı.

Savcılık, Seki ile Ünal’ın Batuhan Arıkan’ın da bulunduğu sırada Ramazan Arıkan’ı öldürmeye karar verdiğini öne sürdü. İddianamede, planın Ünal’a ait TIR’da yapıldığı belirtildi. Seki ve Ünal’ın ilaç temini için önceden tanıdıkları Ertan Ede ile avukat Özge T.’ye ulaştıkları; bu iki kişinin ilacın ne amaçla kullanılacağını bildikleri iddia edildi.

ZEHİR TEMİN ETMEYE ÇALIŞMIŞ

Tutuklanan GATA'da çalışan temizlikçi Ertan Ede, ifadesinde Sultan Seki’nin kendisinden defalarca Arıkan’ı öldürmek için ilaç istediğini ileri sürdü. Ede, verdiği iki ilacın gerçekte B12 vitamini iğnesi olduğunu söyledi:

“Sultan bana, ‘Ramazan’ı öldürmek istiyorum. Bunun için daha önce ona fare zehri ve ilaç verdim ama etki etmedi. Bana Ramazan’ı öldürecek bir ilaç bul’ dedi. Beni iki günde bir arıyordu. Ben de iki kez ilaç verdim. Bu ilaçlar aslında B12 vitamin iğnesiydi; kendisine 15 bin TL’ye sattım. Benim tek derdim Sultan Seki’nin parasını yemekti.

Sultan, bana 1-2 milyon TL civarında borcu olduğunu, Ramazan’ı öldürmezse eve icra geleceğini anlattı. Sultan Seki bir eğlence mekânında ya da pavyonda çalışan 2-3 kadın ayarlıyordu. Mustafa Ünal, bu kadınlar ve Ramazan Arıkan mekâna gidip birlikte içki içiyorlardı.

Ramazan’ın alkolüne bazı ilaçlar kattıklarını Sultan Seki bana anlattı. Sultan Seki beni telefonla arayıp, ‘Bu Ramazan devamlı sarımsak yiyor, hiçbir ilaç etki etmiyor, bir türlü ölmedi’ dedi. Ramazan’ı öldüremeyince bu kez kiralık katil tutmaya karar verdiler.

KİRALIK KATİL BİLE BULMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Kiralık katil, 4 milyon TL istemiş. Parayı bulamayınca tekrardan ilaç arayışına geçtiler. Mustafa Ünal’ın akrabası olan ve avukat olarak bildiğim Özge isimli bir kadının da 150 bin TL para aldığını duydum. Bu parayla Özge yurtdışından ilaç getirecekti. Özge, ilacı getirip Mustafa’ya vermiş ama hangi ilacı verdiğini bilmiyorum.”

BABASINI NASIL ÖLDÜRDÜĞÜNÜ ANLATTI

İddianameye göre Seki, olayda kullanılacak malzemeleri “bir adet içi sıvıyla dolu kapaklı cam şişe, iki adet içi sıvıyla dolu şırınga ve sargı bezi” şeklinde oğlu Batuhan’a verdi. Batuhan, 16 Kasım 2025’te babası ve Mustafa Ünal ile Çubuk Barajı yakınlarında pikniğe gitti.

Batuhan Arıkan, soruşturma sırasında olayı önce şu sözlerle anlattı: “Piknikte babamın yiyeceğine ilaç (veterinerlerin kullandığı ‘dana deviren’ olarak bilinen bir madde) kattık, sersemledi ama ölmedi. Eve taşıdık. Ben babamın kollarını tuttum, Mustafa (annemin sevgilisi) şırıngayı kalbine sapladı ve ilacı boşalttı”

Batuhan, ayrıntılı ifadesinde piknik alanında başlayıp evde devam ettiğini söylediği olayları şöyle aktardı:

“Çubuk Barajı yakınlarındaki piknik alanına gittik. Mangal yaktık. Mangalın başında babam vardı. Mustafa ise salata ve içecekleri hazırlıyordu.

Babamın arkasının dönük olduğu bir anda Mustafa, verdiğim şırıngayı cebinden çıkararak babamın tabağında bulunan salataya, içeceği ayrana ve kolaya kattı. Babam yiyecekleri pişirmeye devam ederken ayrandan biraz içti ve ‘Bu ayranın tadı niye böyle acı?’ diye sordu. Mustafa Ünal ise ‘Biz de aynı ayranı içiyoruz, tadı normal’ dedi.

Ben babamın zehirli ayranı içtiğini gördüm ama bana, kardeşlerime ve anneme şiddet uygulaması ve geçmişte bana karşı yaptıkları sebebiyle içmesine engel olmadım. Zehir katılmış koladan da bir miktar içti ve yarı baygın yere yattı.

"BENİ KIRBAÇLAYIP DÖVÜYOR DEYİP KOLLARINDAN TUTTUM"

Bunun üzerine babamı eve götürdük. Mustafa evde babama yine ilaçlı su içirdi. Cebindeki şırıngayı tekrar çıkardı. Bana, ‘Öldüğünden emin olalım, kalbine ilaç basacağım, kollarından tut’ dedi. Ben de ona ‘Babam beni zorla sanayiye gönderiyor, tekrar sanayiye gitmek istemiyorum, beni kırbaçlayıp dövüyorlar’ dedim ve babamın kollarından tuttum. Mustafa da şırıngayı kalbine sapladı ve içindeki ilacın bir kısmını boşalttı. Yaklaşık 1-2 dakika sonra kalbini kontrol etti, attığını görünce şırıngayı tekrar sapladı ve yine ilacın bir kısmını boşalttı. 1-2 dakika sonra da kalçasına saplayarak ilacın tamamını bitirdi. Sonra birden kapı çalmaya başladı; ablam Hacer Sude gelmişti. Ardından annem de evin kapısına geldi ama içeri girmedi. Annem kapıdayken Mustafa Ünal, ‘Hadi biz gidelim’ dedi. Ben, Mustafa ve annem dışarı çıktık.”

KAN DONDURAN DİYALOG

Batuhan, olay sonrasında anneannesiyle aralarında geçen konuşmayı da ifadesine ekledi: “Olaydan sonra anneannem, ‘Ne yaptınız, hallettiniz mi?’ diye sordu. Ben de ‘Hallettik anneanne’ dedim. Olaydan sonraki tarihlerde yaptığımız telefon görüşmelerinde de bana, ‘Oğlum korkma, bir şey çıkmaz. Telaşlanma, senlik bir durum yok’ diyordu.”