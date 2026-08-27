Emlak ilanlarında '1 TL' tuzağına ceza yağdı: Bakanlıktan yanıltıcı fiyat açıklaması

İnternet ortamındaki gayrimenkul ilanlarında gerçeği yansıtmayan ve dikkat çekme amacıyla uygulanan yanıltıcı fiyat politikalarına yönelik denetimler sürüyor. Ticaret Bakanlığı, taşınmaz satış bedelini "1 TL" veya gerçek dışı düşük rakamlar olarak sisteme giren 14 reklam verenin ilanlarına durdurma cezası uygulandığını bildirdi.

GERÇEK DIŞI FİYAT UYGULAMALARI MERCEK ALTINA ALINDI

Türkiye gazetesinden Esma Altın'ın haberine göre milletvekillerinin konuya ilişkin sunduğu yazılı soru önergelerine verilen resmi yanıtta, emlak ilanlarında tüketicileri yanıltarak iletişime geçmeye zorlayan yöntemlerin mercek altına alındığı aktarıldı. Ticari reklam mevzuatı gereğince, ilan platformlarında eksik, manipülatif veya gerçeğe aykırı fiyat bilgisi paylaşılması yasak bulunuyor. Yürürlükteki kurallara göre; ilanda belirtilen tutarın, taşınmazın tüm vergiler dâhil toplam nihai satış bedelini net olarak göstermesi zorunluluğu bulunuyor.

EİDS İLE YETKİSİZ İLAN GİRİŞİ ENGELLENİYOR

Taşınmaz ticaretinde manipülasyon ve spekülatif fiyat hareketlerinin önüne geçmek amacıyla hayata geçirilen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), ilan giriş kriterlerini sınırlandırıyor. Sistem kapsamında gayrimenkul ilanları yalnızca şu kişilerce verilebiliyor:

Kural EİDS İlan Verme Yetki Tablosu 1 Taşınmazın bizzat kendi sahibi 2 Taşınmaz sahibinin eşi 3 Taşınmaz sahibinin birinci ve ikinci derece kan hısımları 4 Taşınmaz sahibi tarafından e-Devlet üzerinden yetkilendirilmiş, yetki belgeli emlak işletmeleri Önemlİ Engel Yetki belgesi bulunmayan emlak işletmelerinin platformlara ilan girişi yapması sistem tarafından kesinlikle engellenmektedir.

E-DEVLET ÜZERİNDEN VERİLEN YETKİ TAPU DEVRİNİ KAPSAMIYOR

Sistem üzerinden işletilen yetkilendirme süreci doğrudan e-Devlet kapısı aracılığıyla yürütülüyor. Taşınmaz sahipleri; gayrimenkulü, yetkilendirilecek emlak işletmesini ve ilan geçerlilik süresini bu ekran üzerinden belirleyebiliyor. Verilen bu onay yalnızca ilgili taşınmazın ilanının yayımlanması sınırları içinde geçerlilik taşıyor; emlak işletmesine tapu devir işlemi yapma ya da taşınmaz üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunma hakkı tanımıyor.

e-Devlet Rehberİ E-Devlet Emlak İlanı Yetkilendirme Kuralları İşlem Kanalı Yetkilendirme süreci doğrudan e-Devlet Kapısı üzerinden yürütülür. Seçilen Detaylar Taşınmaz sahipleri; ilana çıkacak gayrimenkulü, yetki verilecek emlak işletmesini ve ilanın geçerlilik süresini ekran üzerinden belirler. Yetki Sınırı Verilen onay yalnızca ilanın yayımlanması işlemiyle sınırlıdır. Tapu Güvencesİ Bu yetkilendirme emlak işletmesine asla tapu devir işlemi yapma ya da taşınmaz üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunma hakkı vermez .

AYKIRI İŞLEMLERE İDARİ PARA CEZASI UYGULANIYOR

Platformlardaki ilan hareketleri bakanlık birimlerince düzenli olarak taranıyor. EİDS yetki doğrulama kurallarına uymayan gerçek ve tüzel kişilerden resmi açıklama talep ediliyor; mevzuata aykırı hareket ettiği tespit edilen hesaplara ise idari para cezası kesiliyor. Sistemin devreye girmesiyle birlikte ilan kirliliği ile sahte ve yanıltıcı içeriklerde belirgin bir düşüş kaydedildiği, doğrulama altyapısını geliştirmeye dönük teknik çalışmaların ise sürdüğü ifade ediliyor.