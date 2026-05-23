Emekliliğin tadını köpeğiyle çıkarıyor: Her sabah körfezde kürek çeken ikili Fethiye'nin ilgi odağı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan emekli Fatih Kunur, günün 24 saatini köpeği Cango ile birlikte geçiriyor. 10 yıl önce sahiplendiği köpeğini motosiklete, arabaya ve kayığına bindiren 62 yaşındaki Kunur, hava şartları elverdiği sürece her sabah Cango ile Fethiye Körfezi'nde kürek çekiyor.

"100 KELİMEYİ ANLIYOR"

Kunur, Cango'ya özel eğitim aldırmadığını ancak yıllarca aynı evde yaşamanın köpeği söylenen her şeyi anlayacak düzeye getirdiğini söyledi. Cango'nun yaklaşık 100 kelimeyi anladığını belirten Kunur, köpeğinin komut almadan yoldan karşıya geçmediğini, evde hazırlık yapılmaya başlandığında dışarı çıkılacağını hemen kavradığını anlattı.

"Günün 24 saati köpeğimle beraberim. Makul olan her yere onu da götürüyorum. Tekne, araba, motor ile geziyoruz, yürüyüş yapıyoruz."

EMEKLİLİK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Yıllarca farklı sektörlerde çalışan Kunur, emeklilik planlarını iki madde üzerine kurmuştu: bir tekne almak ve köpek sahiplenmek. İkisini de gerçekleştiren Kunur, teknesine de köpeğinin ismini verdi. Arabasında da Cango'nun adı yazılı.

"Adını da bir filmden esinlenerek koydum. Tekneme köpeğimin ismini verdim. Onu çok seviyorum. Zaten hayvanı sevmeyen insan da sevmez."

KÖRFEZDEKİ İKİLİ İLGİ ODAĞI

Kayıkta birlikte kürek çeken Kunur ve Cango, Fethiye Körfezi'nde görenlerin dikkatini çekiyor. Kunur, insanların bu manzaradan hoşlandığını ve sıkça fotoğraflarını çektiğini aktardı.

Yüzmeyi de seven Cango, her gün kısmen de olsa denize giriyor. İkilinin aktiviteleri zaman zaman sosyal medyada da paylaşılıyor.

(AA)