Emeklilere bir darbe de kayyumdan geldi: Çaylarına bile karıştılar

Açlık sınırının altında aylıkları ile yurdun dört bir yanında yaşam mücadelesi veren milyonlarca emeklinin sorunları çözüme kavuşmadığı gibi sosyal hayatlarına da müdahale gündemde. Türkiye Emekliler Derneği Esenyurt Şubesi'nin kullandığı lokal için belediye tarafından kira sözleşmesinin uzatılmayacağı bildirildi.

Sözcü'den Cengiz Karagöz'ün haberine göre, Üçevler Mahallesi'ndeki Nazım Hikmet Parkı'nda bulunan 48,90 metrekarelik dernek lokalinin kira sözleşmesi 23 Ekim 2026'da sona erecek. Esenyurt Belediyesi kayyum yönetimi, taşınmazın ihale yoluyla yeniden kiralanacağını derneğe bildirdi.

KAYYUM YÖNETİMİ SÖZLEŞMEYİ UZATMADI

Bina, 4 Ekim 2023 tarihli encümen kararıyla üç yıllığına Türkiye Emekliler Derneği'ne kiralanmıştı. Dernek yönetimi sözleşmenin uzatılması için belediyeye başvururken, kayyumla yönetilen belediye 24 Ağustos tarihli yanıtında belediyeye ait taşınmazların "ihale" yoluyla kiralanabileceğini belirtti.

Esenyurt Belediyesi'ne 31 Ekim 2024'te kayyum olarak atanan Can Aksoy, görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine getirilmişti.

"KAYYUM RAHATSIZ OLDU"

Türkiye Emekliler Derneği Esenyurt Şube Başkanı Cafer Cengiz, kayyum yönetiminin emeklilerin sorunlarını gündeme getirmelerinden rahatsız olduğunu öne sürdü.

Cengiz, "Burada birkaç basın açıklaması yaptık, sorunlarımızı dile getirdik. Bu, rahatsızlık yarattı kayyum yönetiminde. Onun için bizi buradan çıkarmak için tüm çareleri deniyorlar" dedi.

Kayyum Can Aksoy ile görüşmek için talepte bulunduğunu ancak yanıt alamadığını belirten Cengiz, yönetimin bazı derneklerle görüştüğünü, emek ve sosyal sorunları gündeme getiren derneklerle ise görüşmediğini iddia etti.

EMEKLİLERİN ÇAY İÇTİĞİ LOKALİ DE KAYBEDEBİLİRLER

Belediyenin "ihale" yanıtına tepki gösteren Cengiz, emeklilerin lokali ihale yoluyla yeniden kiralamasının mümkün olmadığını savundu.

Cengiz, "İhaleleri takip edin, ihaleden alın deniyor ancak öyle bir şey yok. İstediğine veriyor" iddiasında bulundu.

Lokalin emekliler açısından yalnızca bir dernek binası olmadığını belirten Cengiz, "Burası, hem emeklilerin buluşma noktası hem de sosyalleşeceği bir yer oldu" dedi.

Maddi imkanı olmayan emeklilerin de burada çay içebildiğini ifade eden Cengiz, lokalin ellerinden alınmak istenmesinin emeklilerin ekonomik sorunlarını görünür kılmalarından kaynaklandığını öne sürdü.