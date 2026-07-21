Emekliler Ankara'da iktidara seslendi: Saraya değil emekliye bütçe

AKP iktidarının en düşük emekli aylığına yaptığı 3 bin 522 TL'lik zamma yurttaşların tepkisi sürerken Dev Emekli-Sen üyeleri Ankara'da eylem düzenledi.

Sakarya Caddesi'nde düzenlenen eylemde konuşan emekli yurttaşlar, "En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine yükseltilmelidir. Hiçbir emekli aylığı, insanca yaşam sınırının asgari koşulu olan net asgari ücretin altında olmamalıdır. Kök aylık hilelerine ve seyyanen zam oyunlarına derhal son verilmelidir." ifadeleriyle iktidara seslendi.

EMEKLİLER BAŞKENTTE İKTİDARA SESLENDİ

"Faize cömert, halka cimri bütçe", "Sermayeye hizmet, emekliye sefalet düzeni" ve "İnsanca yaşamak haktır" pankartları arkasında toplanan emekliler; "Saraya değil emekliye bütçe", "AKP'den hesabı emekliler soracak", "Zam, zulüm, sefalet; emekliye ihanet", "Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Örgütlü emekli yenilmez bir güçtür" ve "Emekliyiz, haklıyız, kazanacağız" sloganları attı.

Dev Emekli-Sen adına basın açıklamasını Dev Emekli-Sen Genel Başkanı Cengiz Yavuz okudu. "Bugün karşı karşıya kaldığımız toplumsal ve ekonomik tablonun adı 'Sermayeye Hizmet, Emekliye Sefalet' düzenidir!" diyen Yavuz, şöyle devam etti:

"Ekonomik krizin faturasını bizlere kesmeye çalışanlara mesajımız nettir: Yıllarca ürettik, değer yarattık, vergimizi ve primimizi eksiksiz ödedik. Bizim bu ülkenin her karışında emeğimiz var, hakkımız var ve insanca yaşayabileceğimiz onurlu bir emeklilik dönemi istiyoruz. Bu mücadeleyi kazanıncaya kadar meydanları terk etmeyeceğiz. Bu sadece emeklinin değil; koskoca bir toplumun geleceğinin, umudunun ve yarınlarının yok edilmesidir. Biz bu karanlığı, bu geleceksizlik dayatmasını reddediyoruz. Bizler sadece şikâyet etmiyoruz; hakkımız olanı ve bu krizden çıkışın asgari şartlarını talep ediyoruz."

TALEPLERİNİ BİR BİR SIRALADILAR

Emekliler "Siyasi iktidarın kulaklarını tıkadığı, görmezden geldiği acil taleplerimizi bir kez daha ilan ediyoruz" diyerek AKP iktidarından şu taleplerde bulundu: