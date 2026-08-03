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Halk TV Türkiye Emekli polisin vurduğu komşusu 3 gün sonra yaşamını yitirdi

Emekli polisin vurduğu komşusu 3 gün sonra yaşamını yitirdi

Edirne’nin Keşan ilçesinde komşuları emekli polis memuru Metin Karol (59) tarafından tabancayla vurulan Ahmet Karagöz (67), 3 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Emekli polisin vurduğu komşusu 3 gün sonra yaşamını yitirdi

Olay, geçen cuma günü, saat 17.30 sıralarında Edirne Keşan'da Yeni Mahalle Gazi Sokak’taki Belkoop Konutları’nda meydana geldi.

Ahmet Karagöz, eşi İkbal Karagöz ve oğlu Cumali Karagöz ile komşuları emekli polis memuru Metin Karol arasında iddiaya göre ailenin bahçedeki bankta oturması nedeniyle tartışma çıktı.

Emekli polisin vurduğu komşusu 3 gün sonra yaşamını yitirdi - Resim : 1

Komşularını tabancayla vuran emekli polis tutuklandıKomşularını tabancayla vuran emekli polis tutuklandı

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Tartışma sırasında evine giren Karol, içeriden aldığı beylik tabancasıyla yeniden dışarı çıkarak, bankta oturan komşularına ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ahmet Karagöz, eşi İkbal ve oğulları Cumali Karagöz ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 3 yaralı, buradaki ilk müdahalelerinin ardından Edirne’de bulunan Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Emekli polisin vurduğu komşusu 3 gün sonra yaşamını yitirdi - Resim : 3

Metin Karol, olayda kullandığı tabancayla birlikte gözaltına alındı. Karol, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Emekli polisin vurduğu komşusu 3 gün sonra yaşamını yitirdi - Resim : 4

Yaralılardan Ahmet Karagöz, 3 gündür tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Karagöz’ün cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu.

Yaralılardan İkbal Karagöz’ün hayati tehlikesinin sürdüğü, oğlu Cumali Karagöz’ün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Emekli polisin vurduğu komşusu 3 gün sonra yaşamını yitirdi - Resim : 5

Ahmet Karagöz’ün cenazesinin bugün öğle vakti Keşan’a bağlı Orhaniye köyünde toprağa verileceği bildirildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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