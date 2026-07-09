Emekli polis eşini 15 parçaya bölen katilden akılalmaz savunma: İblis girmiş aklıma

Bursa'da emekli polis memuru eşi Ali Fuat Uzunoğlu'nu (77) öldürüp, cesedini 15 parçaya ayırdıktan sonra farklı çöplere atan 3 çocuk annesi Adalet Uzunoğlu (69), ilk duruşmada savunma yaptı. Eşini öldürmediğini iddia eden Uzunoğlu, mahkeme heyetinin "Kendi kendine düştü deseydiniz" demesi üzerine, "İşte iblis girmiş aklıma. O şeytan var ya. Ben burayı çekecekmişim, burayı görecekmişim. Göreceğim varmış bu yaşımda. 40 sene, 50 sene çektim, burayı görecekmişim" cevabını verdi.

Olay, 28 Ocak’ta Osmangazi ilçesi Selamet Mahallesi İzzet Sokak'taki 3 katlı binanın 3’üncü katındaki dairede meydana geldi. Ali Fuat Uzunoğlu, iddiaya göre; eşi Adalet Uzunoğlu tarafından öldürüldü. Adalet Uzunoğlu, nacakla parçalara ayırdığı cesedi poşetlere koyup, evinin bulunduğu sokak ile çevredeki çöp kutuları ile konteynerlere attı.

30 Ocak’ta saat 21.30 sıralarında polis merkezine giden Adalet Uzunoğlu, eşinin 2 gün önce çalan zile bakmak için 3 katlı evlerinin giriş kapısına indiğini bir daha da geri gelmediğini söyleyip, kayıp ihbarında bulundu. Uzunoğlu'nu arama çalışması başlatan ekipler, incelemede bulunmak ve Adalet Uzunoğlu’ndan bilgi almak için eve gittiklerinde, Ali Fuat Uzunoğlu'nun cep telefonu, cüzdanı ve kimliğini buldu. Ekipler, evin çeşitli yerlerinde de kan izine rastladı.

DOKU PARÇALARI DA BULUNDU

Adalet Uzunoğlu, polis memurlarının sorularına çelişkili yanıtlar da verince Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri görevlendirildi.

Adrese olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Çifte ait olan ve ilk 2 katının boş olduğu öğrenilen 3 katlı binanın en üst katında inceleme yapıldı. Pis ve bakımsız olduğu görülen dairenin girişinde, elektrik prizinde, lavaboda ve evde bulunan satır ile bıçakta kan izi tespit edildi. Biyolojik incelemede, evin çeşitli yerlerinde doku parçaları da bulundu.

KAYIP EŞE AİT BİYOLOJİK BULGULARA ULAŞILDI

Biyolojik numuneler ile satır ve bıçak inceleme yapılmak üzere Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’ne gönderilirken, Adalet Uzunoğlu da teknik ve fiziki takibe alındı. Kriminal incelemede; kan ve doku örneklerinin hakkında kayıp başvurusunda bulunulan Ali Fuat Uzunoğlu'na, satır ve bıçaktaki parmak izlerinin de Adalet Uzunoğlu'na ait olduğu belirlendi.

"MERDİVENLERDEN DÜŞÜP ÖLMÜŞ" DEDİ

Kriminal raporun çıkmasının ardından 3 Nisan'da Adalet Uzunoğlu ile oğulları F.U. (48) ve M.U. (50) ile kardeşi M.Ö. (65), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda; eşini kendisinin öldürmediğini iddia eden ancak cesedi parçaladığını kabul eden Uzunoğlu, "Olay sabahı ben uyandığımda merdivenlerin önünde hareketsiz yatıyordu. Merdivenlerden düşüp ölmüş. İterek öldürdüğümü düşünürler ve benim üzerime kalır, diye korktum. Eşimi, satır ve bıçakla parçalara ayırarak evimin yakınında bulunan değişik çöp kutularına attım" dedi.

2 OĞLU İLE KARDEŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Adalet Uzunoğlu, 5 Nisan’da sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 oğlu ile kardeşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"BEKLEDİM BEKLEDİM, UYANMADI"

Adalet Uzunoğlu'nun, 'Eşe karşı nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Bursa 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Adalet Uzunoğlu'nun yanı sıra çocukları F.U. ile M.U., sanık avukatı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı. Adalet Uzunoğlu, "Sabah namazından 7-8 saat sonra kalktım, baktım, evde yoktu. Çöpleri atayım, dedim. Baktım merdivenlerde yatıyor. Salladım, dürttüm. Ölmüş, kütük gibi olmuş. Akşam saatlerine kadar uyanır, diye bekledim. Bekledim bekledim, uyanmadı. Evimizde bir nacak vardı. Onunla 5-10 parçaya böldüm. Yaklaşık 5-6 saat sürdü. Poşetlere koydum. Gece saatlerinde farklı farklı çöpe attım. Çöplerin olduğu bölgede güvenlik kamerası yoktu. Eşimi parçalamadan önce yere poşet serdim. Ben de üstüme mavi poşet geçirdim. Eşimin kanı çekildiği için kan akmadı. Bu şekilde kestim. Sonra yerdeki ve üzerimdeki poşet ile nacağı bahçede su dolu kovada yıkadım. Daha sonra çöpe attım. Elbiselerimi de yıkadım ve duş aldım" diye konuştu.

"İŞTE İBLİS GİRMİŞ AKLIMA"

Adalet Uzunoğlu, mahkeme başkanının “Adam ölmüş, haber verseydin, niye parçalıyorsun" sorusuna, "Çok korktum. Bana çok zulüm ediyordu. 50 seneden fazla zulüm etti. Küfürler ediyordu. Ben de korktum, haber vermedim. Çünkü benden bilebilirlerdi. Çocuklarım da bana çok kızdı, 'Niye haber vermedin de böyle yaptın’ diye. Benden bilirler, diye korktum. Ertesi gün oğlum beni aradı, babasına ulaşamadığını söyledi. Bunun üzerine ben de karakola giderek kayıp ihbarında bulundum" diyerek yanıt verdi. Mahkeme başkanının "Nasıl kestin zorlanmadın mı?" sorusuna ise Uzunoğlu, "Evde kurbanı ben kestiğim için çok kolay kestim, zor olmadı" dedi. Tutuklu sanık, mahkeme heyetinin "Kendi kendine düştü deseydiniz" demesi üzerine ise "İşte iblis girmiş aklıma. O şeytan var ya. Ben burayı çekecekmişim, burayı görecekmişim. Göreceğim varmış bu yaşımda. 40 sene, 50 sene çektim, burayı görecekmişim" cevabını verdi. Tahliyesini talep eden Adalet Uzunoğlu, "Ev hapsi olursa iyi olur. Cezaevinde çok sigara içiyorlar, nefes alamıyorum" dedi.

"MÜVEKKİLİMİN AKIL SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL"

Adalet Uzunoğlu’nun ardından söz alan avukatı, müvekkilinin Ali Fuat Uzunoğlu’nu öldürmediğini öne sürerek, cesedin veya kemiklerin üzerinde tahripte bulunmak veya bütünlüğünü bozmak, cesedin gömülmesine veya yakılmasına karşı gelmek suçlamasıyla yargılanabileceğini belirtti. Sanık avukatı ayrıca müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olmadığını, Alzheimer ilaçları kullandığını, evinde çöp biriktirdiğini belirtip, gözlem altına alınmasını talep etti.

ANNELERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

F.U. ve M.U., olayı annelerinin itirafıyla polis merkezinde öğrendiklerini söyleyip, annelerinin akıl sağlığının yerinde olmadığını söyleyerek şikayetçi olmadı. F.U., "Evde arama yapıldığı zaman, arama daha verimli olsun diye evden 13 kamyon çöp çıktı. Annemin akıl sağlığı yerinde değil. Babam dışarıya karşı çok iyiydi. Ama anneme karşı iyi değildi, bize karşı da iyi değildi" dedi. M.U. da babasının sert ve otoriter yapıda olduğunu belirterek, "Son yıllarda biraz yumuşamıştı. Ağzı yine bozuktu. Annem burada az bile söyledi. Annemin öldürdüğünü düşünmüyorum. 50 yıl sabretti, şimdi niye yapsın ki?" diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, Adalet Uzunoğlu’nun akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için gözetim altına alınması ve İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesine ve tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. (DHA)