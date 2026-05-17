Emekli ikramiyeleri bugün yatmaya başlıyor

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 4 bin liralık Kurban Bayramı ikramiyesi ile maaş ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlanıyor. Ödemeler SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı kapsamındaki vatandaşlar için belirlenen tarihlere göre yapılacak.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE KADEMELİ ÖDEME

Yaklaşık 17,7 milyon emekliyi kapsayan Kurban Bayramı ikramiyesi ödemelerinde takvim netleşti. Ramazan Bayramı’nda yapılan yaklaşık 65 milyar liralık ödemenin ardından benzer büyüklükteki ikinci ödeme de bayram öncesi hesaplara aktarılacak.

SSK kapsamında aylık alan emeklilerden maaş ödeme günü 17-22 Mayıs arasında olanlar ikramiyelerini kendi ödeme günlerinde alacak. 23-24 Mayıs’ta maaş alanlara 21 Mayıs’ta, 25-26 Mayıs tarihlerinde maaş alanlara ise 22 Mayıs’ta ödeme yapılacak.

BAĞ-KUR emeklilerinde ise 25-26 Mayıs ödeme gününe sahip olanlara ikramiyeler 21 Mayıs’ta, 27-28 Mayıs ödeme gününe sahip olanlara ise 22 Mayıs’ta yatırılacak.

DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLAR DA YARARLANACAK

Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri ise 20 Mayıs’ta hesaplara geçecek. Böylece bayram öncesi emeklilerin alışveriş ve diğer harcamalarına katkı sağlanması hedefleniyor.

Öte yandan dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri de hisseleri oranında bayram ikramiyesi alacak. Buna göre yüzde 75 hisse oranı bulunanlara 3 bin lira, yüzde 50 hisse sahiplerine 2 bin lira, yüzde 25 hisse oranı bulunanlara ise bin lira ödeme yapılacak.