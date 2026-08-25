Emekli Amiral Türker Ertürk için istenen ceza belli oldu
Sosyal medyada paylaşılan videodaki ifadeleri neden tutuklanan emekli Amiral Türker Ertürk hakkında iddianame tamamlandı. Ertürk için “basın yayın yoluyla halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” suçundan 2-6 yıl hapis istendi.
Emekli Amiral Türker Ertürk hakkında, sosyal medyada paylaşılan video içeriğindeki ifadeleri nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame tamamlandı. Ertürk hakkında "basın yayın yoluyla halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, bir sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan video içeriklerinde geçen ifadeleri nedeniyle resen başlatılan soruşturma kapsamında 17 Ağustos'ta tutuklanan emekli amiral hakkındaki iddianame hazırlanarak tamamlandı.
2 YILDAN 6 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
İddianamede, Türker Ertürk'ün "basın yayın yoluyla halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İddianame Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.