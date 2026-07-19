Elinde tabancayla evinde ölü bulundu! Eski eşine not bırakmış: Gözün doysun

İstanbul'un Kâğıthane ilçesinde yaşayan Muharrem Özkul'dan iki gündür haber alamayan yakınları, Özkul’un bir çocuğunun annesi olan eski eşi Hanife Ç.'ye (46) ulaştı. Bunun üzerine Hanife Ç., Özkul’un yaşadığı eve giderek durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

EVE GİREN EKİPLER ÖZKUL'UN CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTI

Geçtiğimiz salı günü (14 Temmuz 2026) Saat 23.00 sularında adrese sevk edilen itfaiye ekiplerinin çabası sonucu Özkul'un yaşadığı daireye giren polis ve sağlık ekipleri, 47 yaşındaki adamı salondaki kanepede sırtüstü hareketsiz yatar halde buldu. Sağ elinde tabanca bulunan Özkul’un başının sağ kısmından vurulduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Özkul’un hayatını kaybettiği tespit edildi.

İNTİHAR ETTİĞİ DÜŞÜNÜLEN ADAMIN YANINDA 'GÖZÜN DOYSUN' YAZILI NOT BULUNDU

Evde yapılan incelemelerde, Özkul’un ailesiyle çekilen fotoğrafların yanı sıra, bir ay önce boşandığı ikinci eşi Senem P. (47) ile kayınvalidesi Gülseren P.'nin (72) isimlerinin yer aldığı bir not bulundu. Notta, “Burada kefen param var. İçinden sana 7 bin 700 lira borcumu al. Arabanın anahtarı da burada. O da senin, gözün doysun. Size kan parası olsun” ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Daha önce karaciğer nakli olan Özkul’un, bir şirkette müdürlük yaptığı öğrenildi. Özkul’un, eski eşi Hanife Ç.’den bir, bir ay önce boşandığı eşi Senem P.’den ise bir çocuğu olduğu öğrenildi.

ADLİ TIP KURUMU MORGU'NA KALDIRILDI

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Özkul’un cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

"BOŞANDIKTAN BİR GÜN SONRA KENDİSİNİ VURMUŞ"

Olayla ilgili konuşan bina sakini, "Yaklaşık 7 yıldır burada oturuyorlardı. Çok sık görüşmezdik ama birbirimizi gördükçe selamlaşırdık." diyerek şunları söyledi:

"Eşiyle geçen hafta boşanmış. Daha sonra da, sanırım boşandıktan bir gün sonra kendisini vurmuş. Biz olayı sonradan duyduk. Kapıyı ilk eski eşi açtırmış. O şekilde bulunmuş zaten. Diğer eşi gelemedi. Eski eşiyle arasında husumet vardı diye düşünüyorum. Konuşmalarından bunu anladım. Eski eşi için, 'Buraya gelirse bacaklarını kıracağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. O buraya gelemez’ diyordu. Zaten kadın da gelemedi. Ara ara tartıştıklarını biliyorduk. Ben çok seslerini duymuyordum ama giriş kattaki komşumuz sık sık tartışmalarını duyuyormuş. Bir dönem rahatsızlanmıştı. O zamanlar aralarında çok büyük bir sorun yok gibiydi. Daha sonra eşi çalışmaya başladı. Sonrasında neler yaşandı bilmiyorum. Belki de boşanmayı kaldıramadı. Neden böyle bir şey yaptı bilemiyorum ama sebebi bu olabilir.” (DHA)