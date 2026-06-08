Elinde baltayla terör estirdi: 3 kişi yaralandı
Sivas'ta Ş.D. eline aldığı baltayla 3 kişiyi yaraladı. 36 yaşındaki saldırganın psikolojik sorunlarının olduğu öne sürüldü.
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Sivas merkezde, Ahmet Turan Gazi Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Ş.D., eline aldığı baltayla dehşet saçtı.
Edinilen bilgiye göre 36 yaşındaki saldırgan, baltayla birlikte çalıştığı eniştesi Z.A.'yı ve yanında bulunan 74 yaşındaki O.F.'yi yaraladı.
Ardından inşaattan çıkan Ş.D., durakta servis bekleyen H.N. isimli kadını da aynı baltayla yaraladı.
3 YARALININ DA DURUMU AĞIR
Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kişi, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
3 yaralının da hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren Ş.D.'yi suç aleti baltayla birlikte yakalayarak, gözaltına aldı.
Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi