Elektrikli araçların evde şarj edilmesi yasaklanacak mı? DMM'den flaş açıklama

Elektrikli araç sahiplerini yakından ilgilendiren "evde şarj yasağı" ve yüksek miktarda ceza iddiaları gündeme geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), iddialara ilişkin açıklama yaparak herhangi bir yasak bulunmadığını bildirdi.

Elektrikli araç sahiplerini tedirgin eden "evde şarj yasağı geliyor" iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Bazı paylaşımlarda mevcut şarj cihazlarının söktürüleceği ve aracını evinde şarj eden vatandaşlara yüz binlerce liralık ceza uygulanacağı öne sürüldü.

İddialar üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. DMM, söz konusu paylaşımların gerçeği yansıtmadığını ve dezenformasyon içerdiğini duyurdu.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SAHİPLERİ EVDE ŞARJ YAPABİLECEK Mİ?

DMM'nin açıklamasına göre elektrikli araçların evlerde, apartmanlarda veya site otoparklarında şarj edilmesine yönelik herhangi bir yasaklama bulunmuyor.

Açıklamada, yapılan düzenlemelerin amacının elektrikli araçların evde şarj edilmesini engellemek olmadığı belirtildi. Çok katlı binalarda elektrik tesisatına proje dışında, izinsiz veya teknik kurallara aykırı şekilde yapılabilecek bireysel müdahalelerin önüne geçilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

DMM, düzenlemelerin olası yangın ve kaza risklerinin önlenmesi ve vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacı taşıdığını bildirdi.

APARTMAN VE SİTELERDE ŞARJ ÜNİTESİ İÇİN HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

Açıklamada, ikiden fazla bağımsız bölümü bulunan yapılarda elektrikli araç şarj ünitelerinin bina yönetiminin bilgisi dahilinde kurulması gerektiğine dikkat çekildi.

Şarj sistemlerinin gerekli izinler alınarak, ihtiyaç halinde proje tadilatı yapılarak ve onaylı projeye uygun şekilde kurulması gerekiyor. Ayrıca kurulumlarda teknik güvenlik standartlarına uyulması gerektiği belirtildi.

"YÜZ BİNLERCE LİRA CEZA" İDDİASINA DMM'DEN YANIT

Sosyal medyada gündeme gelen yüksek miktardaki cezalara da açıklık getiren DMM, söz konusu cezaların elektrikli araçların evde şarj edilmesine getirilen yeni bir yasaktan kaynaklanmadığını vurguladı.

DMM, "İddia edilen cezalar ise elektrikli araçların evde şarj edilmesine getirilen yeni bir kısıtlamadan değil, sayaç dışı bağlantı, kaçak veya usulsüz elektrik kullanımı gibi halihazırda yürürlükte olan mevzuat ihlallerine yöneliktir" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın sonunda vatandaşlara sosyal medyada yayılan asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısı yapıldı. DMM, yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınmasını istedi. (AA)