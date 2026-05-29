Elektrik telinden düşüp tarlada bulunan "Leyloş" göç mevsimine yetiştirilmeye çalışılıyor

Ankara'nın Polatlı ve Haymana ilçeleri arasındaki kırsal alanda tarım işçileri bitkin bir leylek fark ederek ihbarda bulundu. Simurg Kuş Yuvası Derneği ekipleri olay yerine giderek leyleği teslim aldı. Klinikte yapılan kontrolde sağ kanatta eklem çıkığı ve paraziter sorunlar saptandı. Henüz yetişkin olmayan leyleğin yem yemediği, dehidre olduğu belirlendi.

"MUHTEMELEN ELEKTRİK TELİNE ÇARPTI"

Veteriner Hekim Erdi Janak, leyleğin geldiğinde durumunun ciddi olduğunu anlattı. Açık yara bulunmamasına karşın çıkığın elektrik teline çarpmadan kaynaklandığını düşündüklerini belirtti. Janak, öncelikle leyleğin iç dengesini sağlamaya çalıştıklarını, ardından parazit ve antibiyotik tedavisi uyguladıklarını söyledi.

"Leyloş" adı verilen leylek tedavilere bir haftada olumlu yanıt verdi. Kliniğe geldiğinde yaklaşık 2 kilo olan leylek 2,5 kilonun üzerine çıktı. Janak tedavi sürecinin geri kalanını şöyle özetledi:

"Tedavi tamamlandıktan sonra çıkık eklemi yerine oturtacağız. Sonrasında bir rehabilitasyon sürecimiz olacak. Kanatlarını normal anatomik şekilde açıp kapamaya başladıktan sonra da doğaya kazandıracağız."

HEDEF GÖÇ DÖNEMİNE YETİŞTİRMEK

Simurg Kuş Yuvası Derneği Başkanı Alaz Uslu, leyleklerin ekolojik açıdan büyük öneme sahip tarım dostu canlılar olduğunu vurguladı.

Türkiye'de leyleklerin göç döneminin ağustos ortasında başlayıp eylüle kadar sürdüğünü hatırlatan Uslu, operasyon sonrası komplikasyon yaşanmaması halinde Leyloş'u ağustos sonuna doğru doğaya salınmaya hazır hale getirmeyi umduklarını ifade etti.

(DHA)