Elektrik, su ve doğal gazda yeni dönem: Tek uygulamada toplanacak

Akıllı elektrik sayaçlarının, su ve doğal gaz tüketim verilerini de toplayacak ortak bir sistem haline getirilmesi öngörülüyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) uzmanları, yasal mevzuatın oluşturulması durumunda bu üç hizmete ait tüketim verilerinin elektrik sayaçları üzerinden okunabileceğini ifade ediyor.

TÜKETİM VERİLERİNİN TEK UYGULAMADA TOPLANMASI

Türkiye gazetesinden Cemal Emre Kurt'un haberine göre sistemin kurulması halinde kullanıcılar; elektrik, su ve doğal gaz harcamalarını aynı yazılım veya mobil uygulama üzerinden takip edebilecek. Bu durum, farklı kurumların sistemlerine ayrı ayrı girme gerekliliğini ortadan kaldıracak.

AKILLI SAYAÇ SİSTEMİ (MASS) VE SİSTEM UYUMLULUĞU

Sistemin altyapısı, kısa adı MASS olan akıllı sayaç sistemine dayanıyor. Bu sistem, farklı markalara ait sayaç, modem ve haberleşme yazılımlarının ortak bir protokol üzerinden çalışması amacıyla geliştirildi.

Farklı üreticilerin cihazlarının aynı sistem üzerinde çalışabilmesi, dağıtım şirketlerinin tek bir üreticiye bağlı kalmasını önlemeyi ve genel işletme maliyetlerini düşürmeyi amaçlıyor.

TAKİP EDİLEBİLECEK VERİLER

Ortak altyapının uygulanmasıyla birlikte sistem üzerinden şu bilgiler görüntülenebilecek:

- Güncel kullanım miktarları,

- Geçmiş dönemlerin harcamaları ve karşılaştırmaları,

- Anlık kullanım verileri.

KIRSAL BÖLGELERDE İLETİŞİM ALTYAPISI VE AR-GE

Sistemin ilk aşamada kırsal bölgelerde kullanımının sınırlı olabileceği belirtiliyor. Bu bölgelerde veri akışını sağlamak için farklı iletişim yöntemlerinin bir arada kullanılması planlanıyor.

Bu doğrultuda, elektrik hattı üzerinden veri iletimi sağlayan yöntemler ile radyo frekansı üzerinden çalışan sistemlerin entegrasyonuna yönelik AR-GE çalışmaları yürütülüyor.