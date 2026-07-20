Elektrik direğini tamir eden 22 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Kestel Mahallesi'nde bir elektrik dağıtım şirketinde çalışan personelin görevi başında yaşadığı trajik olay yürekleri burktu. Elektrik direğinde meydana gelen arızayı gidermek için harekete geçen 22 yaşındaki Kürşat Çetin, çalışma sırasında elektrik akımına kapıldı.

ELEKTRİK DİREĞİNDE ARIZA MÜDAHALESİ

Edinilen bilgilere göre, Kestel Mahallesi'ndeki bir elektrik direğinde meydana gelen teknik soruna müdahale eden genç işçi, akıma kapılması sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

22 YAŞINDAKİ GENÇ İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, elektrik direğinden indirilen Kürşat Çetin'i muayene etti. Yapılan incelemelerde genç işçinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Çetin'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(AA)