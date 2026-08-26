Elektrik direğinden düşen yavruları besleyip büyüttüler: Her sabah kapılarına iniyorlar

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde yaşayan Dalgıç çifti, elektrik direğindeki yuvadan düşen 3 yavru leylekten birini kaybettikten sonra kalan ikisini ciğerle besleyerek büyüttü. Mahallenin maskotuna dönüşen leylekler her sabah çiftin kapısına iniyor.

Ayşe ve İbrahim Dalgıç çifti, Aydın'ın Kuyucak ilçesine bağlı Pamukören Mahallesi'ndeki evlerinin önündeki elektrik direğinden düşen yavru leyleklere haftalardır bakıyor. Yaklaşık üç hafta önce yuvadan düşen 3 yavrudan birini tüm çabalarına karşın kurtaramayan çift, hayatta kalan iki yavruyu ciğer ve suyla beslemeye başladı.

ELEKTRİK EKİBİ YUVAYA KOYDU, YİNE DÜŞTÜLER

Yavruları ilk fark ettiklerinde elektrik dağıtım şirketi ekiplerini çağıran Dalgıç çifti, ekiplerin leylekleri yuvaya geri koymasına karşın yavruların tekrar düştüğünü anlattı. Yaraları olmayan ama uçamayan yavrular, çiftin düzenli bakımıyla zamanla iyileşerek uçmayı öğrendi.

Bugün mahallenin en sevilen sakinlerine dönüşen leylekler gün boyu sokakta evcil bir hayvan gibi dolaşıyor. Akşam olunca sokak aydınlatmasının üzerindeki yuvalarına çıkan leylekler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden Dalgıç çiftinin kapısına iniyor.

"ANNELERİ AŞAĞI İNMİYOR, BİZ ANNELİK YAPIYORUZ"

Ayşe Dalgıç, leyleklerle özel bir bağ kurduklarını belirterek sokaktan geçen vatandaşların ve fotoğraf çekenlerin de büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Dalgıç şunları anlattı:

"İlk düşen yavruyu kurtaramadık ama diğer iki yavruya gözümüz gibi bakıyoruz. Artık bize tamamen alıştılar. Anneleri çatılarda onlarla sesleşiyor ama aşağı inmiyor, biz de leyleklere 'annelik' yapıyoruz. Kahvemi alıp balkondan onları izliyorum, sanki kendi evimizde canlı belgesel seyrediyoruz."

Dalgıç, yavruları ilk gördüğünde annelerinin iyi beslemediğini fark ettiğini de sözlerine ekledi:

"İlk gördüğüm zaman anneleri güzel beslemiyordu. Öyle içimden 'Siz aşağıda olsanız ben sizi daha güzel beslerim' demiştim espri olarak. Ama al işte, besliyorum şimdi. Başka şey dua etsem daha da güzel tutacakmışım ama maalesef... Alıştılar bize. Akşam oldu mu yuvalarına gidiyorlar ama sabah oldu mu da aşağı iniyorlar. Buradan da ileri gitmiyorlar. Evet bizi sahiplendiler. Ciğer sayesinde mi oldu bilmiyoruz. Biz aç kalmasınlar, yaşasınlar diye besledik ama şimdi buradan ayrılmıyorlar."

"SENEYE GERİ DÖNERLER Mİ ONU MERAK EDİYORUZ"

Göç mevsiminin yaklaşmasıyla leyleklerin mahalleden ayrılacağını bilen İbrahim Dalgıç ise Bursa'daki ünlü "Yaren Leylek"i hatırlattı. Leyleklerin seneye geri dönüp dönmeyeceğini merak ettiğini belirten Dalgıç, "Göç vakti gelince gidecekler ama seneye geri dönerler mi, dönerlerse tanır mıyız bilmiyoruz ama onları tanımak isteriz. Bambaşka kıtalara gidip geri geldiklerinde kendi beslediğimiz leylekleri karşımızda görmek bize büyük bir mutluluk verecek" dedi.

(ANKA)