Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaralandı: Sorumlular hakkında inceleme başlatıldı!

Olay, öğle saatlerinde Kocaeli’nin Körfez ilçesi Hereke mevkisinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta görevli Mehmet O. isimli işçi, çalıştığı sırada elindeki metal profili çevirmek istedi. Bu esnada işçinin taşıdığı profil, inşaat alanının yakınından geçen yüksek gerilim hattına temas etti.

AKIMA KAPILARAK YARALANDI

Temasla birlikte güçlü elektrik akımına kapılan Mehmet O. acı içinde yere yığıldı. Mesai arkadaşlarının durumu fark edip hemen müdahale etmesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı.

Şantiyeye ulaşan sağlık ekipleri, elektrik akımına kapılan işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bilincinin açık olduğu belirtilen Mehmet O., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Türkiye genelinde her gün yenisi eklenen işçi yaralanmaları ve güvensiz çalışma ortamları tepki çekmeye devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)