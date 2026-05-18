Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaralandı: Sorumlular hakkında inceleme başlatıldı!

Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaralandı: Sorumlular hakkında inceleme başlatıldı!

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde inşaat çalışması sırasında elektrik akımına kapılan bir işçi yaralandı. Son dönemde art arda yaşanan ve endişe yaratan işçi yaralanmalarına bir yenisi daha eklenirken, yaralı işçi hastanede tedavi altına alındı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaralandı: Sorumlular hakkında inceleme başlatıldı!

Olay, öğle saatlerinde Kocaeli’nin Körfez ilçesi Hereke mevkisinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta görevli Mehmet O. isimli işçi, çalıştığı sırada elindeki metal profili çevirmek istedi. Bu esnada işçinin taşıdığı profil, inşaat alanının yakınından geçen yüksek gerilim hattına temas etti.

Elektrik akımına kapılan inşaat işçisi yaralandı: Sorumlular hakkında inceleme başlatıldı! - Resim : 1

AKIMA KAPILARAK YARALANDI

Temasla birlikte güçlü elektrik akımına kapılan Mehmet O. acı içinde yere yığıldı. Mesai arkadaşlarının durumu fark edip hemen müdahale etmesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri çağrıldı.

İşçi yaralanmalarına bir yenisi eklendi: Mudanya'da vinç devrildi, 2 işçi yaralandı!İşçi yaralanmalarına bir yenisi eklendi: Mudanya'da vinç devrildi, 2 işçi yaralandı!

Şantiyeye ulaşan sağlık ekipleri, elektrik akımına kapılan işçiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bilincinin açık olduğu belirtilen Mehmet O., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Türkiye genelinde her gün yenisi eklenen işçi yaralanmaları ve güvensiz çalışma ortamları tepki çekmeye devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İşçi Ölüm
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro