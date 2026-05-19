Elbistan'da fuhuş operasyonu: 2 tutuklama

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde fuhuş operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı, 1'i ev hapsi cezası aldı.

Elbistan'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. Adli süreç sonucunda şüphelilerden 2'si tutuklanırken, bir kişi hakkında ev hapsi kararı verildi.

10 ŞÜPHELİYE OPERASYON

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Elbistan'da fuhuş için aracılık yapan ve yer temin eden şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Kimlikleri tespit edilerek teknik ve fiziki takibe alınan 10 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 9 cep telefonu, 3 senet ve müşteri kayıt defteri ele geçirildi.

2 TUTUKLAMA, 1 EV HAPSİ

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 1 şüpheli hakkında "ev hapsi" tedbiri uygulandı. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 şüpheli ise savcılık işlemlerinin ardından salıverildi.

(AA)

