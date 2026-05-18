Elazığ'da sağlıkta sahtekarlık operasyonu: SGK’yı dolandıran çete çökertildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde yankı uyandıracak büyük bir usulsüzlük operasyonuna daha imza attı. Elazığ'da faaliyet gösteren 2 bakım merkezinin, özel hastanelerle ortak hareket ederek yoğun bakım ihtiyacı olmayan hastaları sahte belgelerle yoğun bakımda gibi gösterdiği ve bu yöntemle SGK'dan haksız ödeme aldığı ortaya çıkarıldı.

Bugün düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ RUHSATSIZ ÇIKTI

Yürütülen adli soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, skandalın boyutunun sadece sahte evrakla sınırlı kalmadığı belirlendi. Yürütülen adli soruşturma kapsamında ayrıca ruhsatsız olduğu belirtilen bir yoğun bakım ünitesinde birtakım bulgulara ulaşıldı.

REDES SİSTEMİ AYLAR ÖNCE SAPTADI

Operasyon sürecinin temelini ise Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Risk Esaslı Denetim Sistemi (REDES) Koordinatörlüğü'nün aylar öncesinden gerçekleştirdiği veri analizleri oluşturdu.

Başkanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, REDES tarafından Elazığ’daki özel hastaneler ve yaşlı bakım merkezlerinin ortak hareket ettiğine yönelik risk tespitlerini içeren analiz raporu, 20 Haziran 2025'te hazırlandı. Söz konusu rapor üzerine 26 Haziran 2025'te Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından müfettiş görevlendirildi.

JANDARMA İLE KOORDİNELİ DEV OPERASYON

Bakanlık müfettişlerinin sahadaki incelemeleri devam ederken, jandarma komutanlığı ekipleri de adli soruşturmayı derinleştirdi.

Jandarma birimlerinin yürüttüğü adli soruşturmaya destek amacıyla REDES Koordinatörlüğü'nden ek bilgi ve belge talep edildi. REDES tarafından hazırlanan kapsamlı veri setlerinin ilgili mercilere iletilmesiyle operasyonun teknik altyapısına önemli katkı sağlandığı belirtildi. (DHA)