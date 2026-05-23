Elazığ'da özel bir sağlık kuruluşunun tıbbi atıkları mevzuata aykırı şekilde taşıdığı ve bertaraf ettiği tespit edildi. Durumun belirlenmesinin ardından sağlık kuruluşuna 47 milyon liralık idari para cezası uygulandı.

Elazığ’da faaliyet gösteren özel bir sağlık kuruluşunun hastane atıklarını mevzuata aykırı şekilde taşıyıp kendi mülkünde açıkta yaktığı tespit edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın ardından, Elazığ Belediye Başkanlığı'ndan da ihbar geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalara başlamasıyla, Belediye teknik personeli ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle koordineli düzenlenen denetimde, hastane faaliyetlerinden kaynaklanan tıbbi atıkların usulüne aykırı şekilde taşındığı ve işletme sahibinin kendi mülkünde yakılıp imha edilmeye çalışıldığı ortaya çıktı.

MİLYONLUK CEZA KESİLDİ

Hastanenin geçmiş yıllarda da benzer şekilde tıbbi atık yaktığı ve İl Müdürlüğü tarafından daha önce de cezalandırıldığı ortaya çıktı. Söz konusu özel hastaneye, Çevre Kanunu’nun 20’nci maddesi uygulanarak, 47 milyon 206 bin 354 TL idari para cezası uygulandı.

