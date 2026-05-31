Elazığ'da kadın cinayeti: Tartıştığı eşini silahla öldürdü

Elazığ'ın Doğukent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir kişi tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Doğukent Mahallesi Prof. Dr. Naci Görür Sokak üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Ç. ile eşi Derya Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan sözlü tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Murat Ç., yanında bulunan tabanca ile eşi Derya Ç.'ye ateş etti.

Çevredeki vatandaşların silah seslerini duyması ve ihbarı üzerine, olay yerine hızla 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk incelemede, silahla vurulan Derya Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayın ardından bölgeye gelen Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri detaylı bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından Derya Ç.'nin cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Eşini silahla vurarak ölümüne neden olan Murat Ç., polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. (AA)