Ekrem İmamoğlu'nun savunmasına NATO zirvesi ayarı

Türkiye 7-8 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da yapılacak olan NATO liderler zirvesine hazırlanıyor. Trump dahil ülke liderlerinin katılacağı bu zirve için hazırlıklar yoğun bir şekilde devam ederken uçakların ineceği pist dahi yeni baştan yapıldı.

İDDİA: İMAMOĞLU'NUN SAVUNMASINI BUGÜNE DENK GETİRECEKLER

İktidar tüm imkanları ile bu zirveye hazırlanıyor. Öyle ki CHP'ye açılan mutlak butlan davasında istinafın kararını bile bu zirvenin sonrasına bıraktığı AKP çevrelerince dile getirildi. İktidar ve medyasının aksine kamuoyunun yakından takip ettiği konuların ilk sıralarında İBB davası geliyor. 25.5 milyon vatandaşın cumhurbaşkanı adayı olması için imza verdiği Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava savunmalar ile devam ederken çok dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Gazete Pencere'nin 'Perde Arkası'nda yer alan iddiaya göre, İmamoğlu'nun savunması Temmuz ayını bulacak. CHP kulislerine dayandırılan habere göre bu savunma uzun ve 'siyasi manifesto' niteliğinde olacak.

Ancak iddiaya göre bu savunma dünya liderlerinin katılacağı zirveye denk getirilip etkisi azaltılacak.