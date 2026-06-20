Ekrem İmamoğlu'nun Kazım Koyuncu'ya yazdığı mektubu okudu: Şair Ceketli Çocuk Harbiye'den geçti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen ve biletleri yalnızca 1 saat içinde tükenen "Kazım'a Şarkılar Söylüyoruz" anma konseri, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda binlerce kişiyi bir araya getirdi. Yaklaşık 3 saat süren ve usta sanatçıların sahne aldığı gecede, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kazım Koyuncu'ya hitaben yazdığı mektup uzun süre alkış aldı.

EKREM İMAMOĞLU'NUN KAZIM KOYUNCU'YA YAZDIĞI MEKTUBU OKUDU

Gecenin en anlamlı anlarından biri, Rize Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu'nun sahneye çıkarak Ekrem İmamoğlu'nun Kazım Koyuncu için kaleme aldığı mektubu okuması oldu.

Harbiye'yi dolduran binlerce kişiyi duygulandıran mektupta, İmamoğlu şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Kazım, iyi ki seni duyduk! İyi ki seni tanıdık! İyi ki bu topraklardan geçtin! Aramızdan ayrılalı yıllar oldu ama sesin hala bizimle! Şarkıların hala bizimle! Hiç yitirmediğin inatçı umudun hala bizimle! O tertemiz kalbini ve bu ülkeye kattığın tüm güzellikleri sevgiyle, saygıyla ve büyük bir özlemle anıyorum. Selam olsun Karadeniz'imizin hür akan derelerine!"

Mektubunda geceye sesleriyle hayat veren tüm sanatçılara ve sunuculuğu üstlenen Seda Türkmen ile Berkay Ateş'e de teşekkür eden İmamoğlu, "Kazım'ın hatırasını yaşatan, onu unutmayan ve unutturmayan sizlere de yürekten teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Yaşasaydı Kazım Koyuncu'nun Ekrem İmamoğlu'na ne söyleyeceğini ifade eden Çervatoğlu şu sözlerle sahneden indi:

"Sevgili dostlar, Kazım yaşamış olsaydı şunu diyecekti Ekrem Başkan'a: 'Ekrem Başkan, sen orada rahat ol. Zalimler seni yoruyor olsalar bile o duvar, o duvarlarınız vız gelir bize vız! Yürüyüşümüzü asla ve asla engelleyemeyeceksiniz' derdi. Hepinize saygılar sunuyorum."

ŞAİR CEKETLİ ÇOCUK HARBİYE'DEN GEÇTİ

Gecede, Şair Ceketli Çocuk lakaplı Kazım Koyuncu'nun müziği, düşünceleri ve yaşam mücadelesi, kendi anlatımları ve özel arşiv görüntülerinden kesitlerle sahneye taşındı. Oyuncular Seda Türkmen ve Berkay Ateş'in sunumuyla gerçekleştirilen konserde tam anlamıyla yıldızlar geçidi yaşandı.

Anma programında sahne alan isimlerden Şevval Sam, Kazım Koyuncu ile özdeşleşen kült eserler 'Gelevera Deresi' ve 'Hey Gidi Karadeniz'i seslendirerek büyük alkış topladı. Selçuk Balcı, Koyuncu'nun zamansız şarkısı 'İşte Gidiyorum'u binlerce kişilik koro eşliğinde söyledi.

Erdal Bayrakoğlu seslendirdiği Lazca 'Çav Bella' marşıyla Harbiye'de büyük bir beğeni topladı. Niyazi Koyuncu ise ağabeyinin ölümsüz eseri 'Didou Nana'yı seslendirerek açık havada duygusal anlar yaşattı.

Gecede ayrıca Cahit Berkay, Emrah Karaca, Aydoğan Topal, Erdal Güney, İlknur Yakupoğlu, Yasemin Göksu, Erdoğan Emir, Peradi Ensemble ve Hopa Kent Orkestrası sahne alarak Kazım Koyuncu'nun hatırasına ses oldular.

Yaklaşık 3 saat süren anma gecesi, etkinliğe katılan tüm sanatçıların sahneye çıkarak hep bir ağızdan 'Hayde' şarkısını söylemesiyle son buldu.