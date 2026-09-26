Ekrem İmamoğlu'ndan emekli polis Ali Şekeroğlu mesajı: Bir canımızı daha yitirmeye tahammülümüz yok

Ankara'da seyyanen zam talebiyle Anayasa Mahkemesi önünde eylem yaparken beylik tabancasıyla yaşamına son veren 60 yaşındaki emekli polis memuru Ali Şekeroğlu, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Bu acı olay, kamuoyunda büyük bir yankı uyandırdı. Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

İmamoğlu açıklamasında, "Dün Anayasa Mahkemesi önünde emeklilerimizin gerçekleştirdiği eylem sırasında hayatını kaybeden emekli polis memurumuz Ali Şekeroğlu'na Allah'tan rahmet, yakınları ve iki evladına baş sağlığı diliyorum" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

İmamoğlu, açıklamasının devamında tepkisini çok sert sözlerle sürdürdü. "Üzüntümüzü ve öfkemizi anlatmaya kelimeler yetmez… Maalesef hiçbir söz Ali Bey'i geri getirmez…" diyen İmamoğlu, "Vicdan bitti. Ahlak bitti. Emeklileri bu kadar çaresizliğe mahkum edenlere diyecek söz bulamıyorum" ifadelerini kullandı.

Emeklilerin hakkını alana kadar duramayacaklarını vurgulayan İBB Başkanı, toplumun yaşadığı ekonomik çıkmaza dikkat çekti.

Çaresizlik hisseden emeklilere de seslenen İmamoğlu, "Lütfen etrafınızdaki insanlarla derdinizi paylaşın, konuşun, anlatın. Bana da istediğiniz kadar mektup yazabilirsiniz" diyerek dayanışma çağrısında bulundu.

Ayrıca İBB yönetimine ve belediyelere çağrılar yaparak, barınma ve beslenme başta olmak üzere emekliler için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya odaklanmaları gerektiğini belirtti.

İmamoğlu, "Yeter artık! Bir canımızı daha yitirmeye tahammülümüz yoktur" dedi.