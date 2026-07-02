Ekrem İmamoğlu'ndan duruşma tepkisi: 9 Temmuz sonrası Türkiye'de ne olacak?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, hakkında devam eden davaların duruşma takvimine ilişkin açıklama yaparak, aynı gün üç ayrı mahkemede savunma yapmaya zorlandığını belirtti.

İmamoğlu, 6 Temmuz Pazartesi günü hem kamuoyunda "casusluk" davası olarak anılan dosya hem de "diploma" davası kapsamında iki ayrı mahkemede yargılanacağını ifade etti. Aynı gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasına bakan mahkemenin de savunmasını sunmasını istediğini aktaran İmamoğlu, daha önce savunmasını en son yapmasının kabul edildiğini hatırlattı.

İmamoğlu, "Bir insanın aynı gün üç ayrı mahkemede savunmaya zorlanmasının insani bir yönü yok" dedi.

Yaklaşık 110 gündür devam eden yargılama sürecinin son aşamasına gelindiğini belirten İmamoğlu, mahkeme başkanının duruşmayı 9 Temmuz'da sonlandırma konusundaki ısrarının soru işaretleri yarattığını dile getirdi.

İmamoğlu açıklamasında, "Neden 9 Temmuz ısrarı? Bu ani kararın sebebi ne?" diyerek, üç eylemle suçlanan sanıklara bir tam gün savunma hakkı tanınırken, hakkında 142 eylem bulunduğunu söylediği dosyada kendi savunmasının neden sınırlandırıldığını sordu.

"9 TEMMUZ SONRASI TÜRKİYE'DE NE OLACAK?"

İmamoğlu, "Bu soruların yanıtı yok. 9 Temmuz sonrası Türkiye'de ne olacak?" ifadelerini kullandı.

6 Temmuz Pazartesi günü hem sözde casusluk hem de diploma davasında 2 ayrı mahkemede yargılamam var. İBB Davası’nın hakimi ise aynı gün benim İBB Davası’nda savunma yapmamı istiyor. Üstelik daha önce en son savunma yapmamı kabul ettiği halde.



Bir insan aynı gün 3 ayrı mahkemede… — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CAOIletisim1) July 2, 2026

NE OLMUŞTU?

İBB davasının 61. gününde Ekrem İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında savunma sırası ve duruşma tarihi konularında tartışma çıktı. Ekrem İmamoğlu, İBB davasının ilk duruşmasının 9 Temmuz'da bitirilmesine ilişkin karara tepki gösterdi.

Mahkeme başkanı Ekrem İmamoğlu'nun salondan çıkarılmasını talep etti. İmamoğlu'nun salondan çıkarılmasına gelen tepkiler üzerine duruşmaya ara verildi.