Ekipler harekete geçmişti: 3 yaşındaki Aybüke'den sevindiren haber

Yozgat’ta kaybolan 3 yaşındaki Aybüke İnce, gece boyunca süren yoğun arama çalışmalarının ardından sağ olarak bulundu.

Çayıralan ilçesine bağlı Söbeçimen köyü Alamettin Yaylası’nda yaşayan İnce ailesi, küçük Aybüke’den uzun süre haber alamayınca çevrede arama yaptı. Kendi imkanlarıyla sonuç alamayan aile, durumu yetkililere bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye Yozgat ve Kayseri’den çok sayıda ekip sevk edildi. Jandarma, polis, AFAD, orman işletme ekipleri ve gönüllüler geniş bir alanda arama çalışması başlattı. Gece boyunca devam eden çalışmalarda yayla ve çevresi adeta didik didik arandı.

Yozgat Valiliği’nin yaptığı açıklamada, arama çalışmalarının valilik koordinasyonunda yürütüldüğü belirtilirken, jandarma komando timleri, JASAT ekipleri, AFAD personeli, emniyet güçleri ve gönüllü vatandaşların çalışmalara katıldığı ifade edildi.

2 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Saatler süren çalışmaların ardından sevindiren haber sabah saatlerinde geldi. Küçük Aybüke’nin, kaybolduğu noktadan yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta sağ salim bulunduğu açıklandı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuğun ailesine teslim edildiği belirtildi.

Yozgat Valiliği'nin açıklaması şöyle:

“28 Mayıs 2026 Perşembe günü, akşam saatlerinde Çayıralan ilçemiz Söbeçimen köyü Alamettin Yaylası’nda kaybolan 3 yaşındaki yavrumuz, ekiplerimizin ve gönüllü vatandaşlarımızın gece boyunca sürdürdüğü arama çalışmaları neticesinde bugün sabah saat 06.00 civarında, kaybolduğu noktaya yaklaşık 2 kilometre mesafede sağ salim bulunmuştur. Yavrumuzun genel sağlık durumunun iyi olduğu belirlenmiş olup, ailesine ve tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Arama kurtarma çalışmalarına katılan Jandarma, AFAD, AFAD Gönüllüleri, Emniyet, Orman İşletme, Sağlık ekipleri ile Türk Telekom, Kızılay personeli ve gönüllü olarak katılan vatandaşlarımıza, komşu illerden gelen STK’lar, Anda, Gökbörü, İHH ve Turkuaz ekiplerine de gece boyunca ortaya koydukları özverili ve hummalı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.” (DHA)