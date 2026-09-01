Ekip aracında çocuğa istismar: İhraç edilen polise göreve dönüş yolu kapandı

Görev başında olduğu sırada saat 03.00 sularında ekip aracına aldığı bir çocuğu taciz eden polis memuru hakkında yürütülen hukuki süreç yargı krizine dönüştü. Yaşanan olayın ardından açılan ceza davasında mahkeme, polis memurunu "sarkıntılık düzeyinde cinsel istismar" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

İdari tarafta ise İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, 2019 yılında toplandığında söz konusu eylemi "memurluk sıfatıyla bağdaşmayan yüz kızartıcı hareket" olarak değerlendirdi ve polis memurunun devlet memurluğundan çıkarılmasına karar verdi.

MAHKEMELER ARASI HUKUK SAVAŞI

Birgün'deki habere göre meslekten ihraç edilen polisin cezanın iptali için açtığı davada ilk derece İdare Mahkemesi, bakanlığın kararını hukuka uygun bularak talebi reddetti. Ancak dosyanın taşındığı Bölge İdare Mahkemesi, ihraç işleminde bakan onayının eksik olduğunu ileri sürerek kararı usul yönünden bozdu ve polisin göreve dönüş kapısını araladı.

DANIŞTAY KARARI İPTAL ETTİ

İçişleri Bakanlığı'nın kararı temyize taşıması üzerine dosya Danıştay 2. Dairesinin önüne geldi. Danıştay Tetkik Hakiminin de bozma yönündeki görüşünü dikkate alan Daire, Bölge İdare Mahkemesinin iptal kararında hukuki isabet bulunmadığına hükmetti.

İçişleri Bakanlığını haklı bulan Danıştay, verilen kararı bozarak dosyayı yeniden değerlendirilmek üzere alt mahkemeye geri gönderdi.